春河劇團《把我娶回家》團長郎祖筠、演員王琄 擔任台中大遠百翰林茶館一日店長

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春河劇團與翰林茶館攜手合作，打造舞台劇《把我娶回家》首創限量外帶手搖杯，引起粉絲收藏風潮。今（15）日下午邀請到春河劇團團長郎祖筠與演員王琄，擔任台中大遠百店翰林茶館的一日店長，親自調配翰林的原創珍珠奶茶給民眾享用，並與現場民眾分享心得與互動，吸引大批劇迷、戲迷蜂擁而至，現場氣氛熱絡！

擁有38年茶飲文化歷史的翰林國際茶餐飲集團，與郎祖筠所率領的春河劇團第四度跨界合作，結合茶飲文化與戲劇推廣。翰林茶館執行副總黃世民指出，翰林和春河的緣分始於2017年，當時是全台首創的藝企合作，將舞台劇與茶飲外帶杯聯名，受到外界關注和好評。

「生活從一杯好茶開始，美好生活在翰林。」黃世民說，翰林期許以社會共好、共享、暖暖款待周遭好朋友心情，引領消費者走入劇場，體驗表演藝術所帶來的喜、怒、哀、樂，獲得心靈上的安慰與滿足；也因為聯名緣份，讓翰林的客群更廣闊，吸引到新的家庭親子客。

春河劇團最新舞台劇《把我娶回家》是一齣溫馨家庭喜劇，透過老外遇到冥婚這樣的題材，細膩地演繹家人間的互動，歡樂的劇情中冷不防地藏著一顆洋蔥，讓人心裡滿滿感動。該劇邀請到眾多卡司一同演出，包括郭子乾、王琄、楊千霈、法比歐與蕭志瑋等多名演員，帶領觀眾感受一個茶罐、一個紅包，牽起一段異國人『鬼』戀，精彩可期。

春河劇團團長郎祖筠表示，《把我娶回家》故事描述一位隻身旅行的老外，撿起路邊的一只紅包袋，竟開啟了一段不可思議的旅程。這只紅包來自一個頗富盛名的老茶行，茶行家中寶貝孫女因意外早逝，一年後，竟託夢給阿嬤討要姻緣。虔誠保守的一家人決定以傳統冥婚丟紅包的方式來完成寶貝孫女的心願。三姑六婆躲在暗處窺探，靜待有緣人。只是，經過無數個過客，每每期待又次次落空，最後被孫女認定的「夫婿」竟然是個老外。因故事發生在茶行，更適合與翰林茶館合作推廣。

《把我娶回家》5月18日起至7月28日期間，在新竹縣文化局演藝廳、台中國家歌劇院、高雄衛武營國家戲劇院、桃園展演中心演藝廳、台南文化中心演藝廳、雲林表演廳等六地巡迴演出。購票請洽TixFun售票系統或上春河劇團官方網站及臉書粉絲專頁。