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嘉市路口監視器1.9億全面數位化 限額補助民間裝

  • 中時即時 廖素慧
嘉義市議員王浩今天督促市警局通盤檢討嘉聯專案補助民間裝監視器年久失修形同虛設問題。（廖素慧攝）
嘉義市議員王浩今天督促市警局通盤檢討嘉聯專案補助民間裝監視器年久失修形同虛設問題。（廖素慧攝）

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嘉義市「嘉聯專案」補助民間安裝監視器，議員批年久失修後就派不上用場，形同虛設，市警局則認為嘉聯專案可彌補小街小巷沒有監視器的治安死角，每年152萬元限額補助38組，此外，近6年投入1.9億將官方的路口監視器全面數位化。

議員王浩指出，市警局「嘉聯專案」補助民間裝監視器，2009年至2023年3月共1139組，有462組壞掉、677組正常，正常率59.4％，不到6成，原因是這個補助監視器只要超過保固期，就不維修，有車禍、刑案要調查卻用不上，形同虛設，早已被詬病。

王浩建議，嘉聯專案行之多年，應該通盤檢討，由公家單位裝設、維護，更能有效提升監視器密度，成為治安利器，不是徒有好看數據。 　 　嘉市警察局長沈炳信答詢表示，嘉義市的監視器維護率高，會輔導民間監視器與公家共同建置完善的監視系統。

嘉市警局指出，嘉市2009年推行全國首創的「嘉聯專案監視器」，補助民間裝監視器，民眾負擔電費及維修費，保障機組運作4年，2017年起每年限額補助38組，每組補助4萬元，目前有676組列冊運作，每組監視器約可使用7年多，2022年增訂裝設滿8年而故障的機組，得再次申請補助。

嘉市警局還指出，嘉聯專案監視器多裝設在小街小巷，雖有年久失修問題，但屬民眾所有，如何處理警方不便干預，但市警局建置的路口監視器系統錄監系統自2002年起共建置686處2681具鏡頭，因應數位科技治理，2019年起每年編列2800萬元數位化，目前75％已數位化，今年特別編列5000萬元以提早完成全面數位化。

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