嘉市路口監視器1.9億全面數位化 限額補助民間裝

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嘉義市「嘉聯專案」補助民間安裝監視器，議員批年久失修後就派不上用場，形同虛設，市警局則認為嘉聯專案可彌補小街小巷沒有監視器的治安死角，每年152萬元限額補助38組，此外，近6年投入1.9億將官方的路口監視器全面數位化。

議員王浩指出，市警局「嘉聯專案」補助民間裝監視器，2009年至2023年3月共1139組，有462組壞掉、677組正常，正常率59.4％，不到6成，原因是這個補助監視器只要超過保固期，就不維修，有車禍、刑案要調查卻用不上，形同虛設，早已被詬病。

王浩建議，嘉聯專案行之多年，應該通盤檢討，由公家單位裝設、維護，更能有效提升監視器密度，成為治安利器，不是徒有好看數據。 嘉市警察局長沈炳信答詢表示，嘉義市的監視器維護率高，會輔導民間監視器與公家共同建置完善的監視系統。

嘉市警局指出，嘉市2009年推行全國首創的「嘉聯專案監視器」，補助民間裝監視器，民眾負擔電費及維修費，保障機組運作4年，2017年起每年限額補助38組，每組補助4萬元，目前有676組列冊運作，每組監視器約可使用7年多，2022年增訂裝設滿8年而故障的機組，得再次申請補助。

嘉市警局還指出，嘉聯專案監視器多裝設在小街小巷，雖有年久失修問題，但屬民眾所有，如何處理警方不便干預，但市警局建置的路口監視器系統錄監系統自2002年起共建置686處2681具鏡頭，因應數位科技治理，2019年起每年編列2800萬元數位化，目前75％已數位化，今年特別編列5000萬元以提早完成全面數位化。