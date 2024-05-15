人性考驗 亙古話題 2024李寶春精演新老戲

時隔一年，辜公亮文教基金會再度推出「新老戲」品牌，嚴選多齣近年經過巡演淬鍊的戲碼，包括《孫臏與龐涓》、《渭南之戰》與《鍘美案》等折子戲集錦，自五月底起至六月初在臺北城市舞台一連演出三場。文武老生李寶春與裘派大花臉楊燕毅領銜，率台北新劇團青年好手同台飆演，以連台好戲來演繹這些考驗人性的亙古話題。 一對優秀的同門師兄弟，先後進入同一職場，不但無法齊心協力，還反目鬩牆，傷透老闆腦筋。師弟被害跳槽到最終絕地大反攻，二虎相爭果然必有一傷。《孫臏與龐涓》是辜公亮文教基金會第一齣新編京劇，二位主演聲腔高昂，另增添融合京劇身段與技巧的大型舞蹈場面。1993年首演後，期間邀請鍾耀光編寫音樂，造就史詩級規模。歷經二度大陸巡演，獲得京、滬戲迷高度讚譽。今年三度重演的版本，鍾耀光繼續擴充音樂編制，為戰爭及陣法場面設計中、西擊樂對峙，再搭配好萊塢電影配樂音源，帶給觀眾戲曲劇場罕見的震撼效果。值得一提的是，本劇孫臏、龐涓分道揚鑣之前的二場戲，由台北新劇團年輕演員李隆顯、李青峰分別飾演孫、龐，傳承意味濃厚。

三國時期，韓遂、馬超叔侄曾聯手破曹，但曹操看破韓遂猶豫不決、馬超自慢多疑的個性，用計離間二人而反敗為勝。《渭南之戰》是李少春先生上個世紀在北京排而未演的遺作，21世紀由李寶春從斷簡殘稿中加工復排，全劇有文有武，唱腔精湛，武打絕妙。2011年在台北首演後掀起新的三國旋風，同年底在第六屆中國京劇節演出，曾創下N位大院團主管（武漢、湖北、南京、天津、上海、北京）聚精會神排排坐於觀眾席的景象，可見本劇受關注之程度。李寶春的韓遂、楊燕毅的曹操，搭配功夫穩健到位的徐彥凱飾演馬超，陣容整齊！

本檔最後一場推出《天霸拜山》、《林沖夜奔》、《鍘美案》折子戲集錦。《天霸拜山》由大武生pk架子花，所謂「千斤話白四兩唱」，武戲文演，全劇展現你來我往的念白功力，李寶春睽違多年再次演出綠林英雄黃天霸，展現漂亮的開口脆。《林沖夜奔》由李寶春親授，融合茹派茹元俊先生與李少春先生的概念和工架，兩岸唯一版本。徐彥凱的林沖展現了大武生悲壯沉練的氣質，身段繁複，唱功講究。《鍘美案》是久演不輟的家庭倫理劇，從〈殺廟〉演到〈鍘美〉，經典唱段，句句扣人心弦。特邀楊燕毅飾演包拯，攜手新生代唱將孔玥慈、李隆顯共唱經典。李寶春特別出演〈殺廟〉韓琪一角，更添話題。

疫情影響，今年的「李寶春精演新老戲」，時隔四年，終能再度邀請到老搭檔裘派名淨楊燕毅來台領銜，他的唱腔韻味醇厚，堪為神品。另外，經常為辜氏基金會製作編腔的天津京劇院一級京胡呂玉勇也應邀參演。連同李寶春個人帶來的多樣角色以及台北新劇團好手們日益成熟洗鍊的精彩表現，這檔戲是近期台北戲曲舞台難得見的老戲精品。

「2024李寶春精演新老戲」由辜公亮文教基金會主辦，臺北市藝文推廣處合辦，5月31日週五晚上起將在臺北城市舞台登場，首場演出《孫臏與龐涓》；6月 1日周六下午演出《渭南之戰》；6月2日周日下午推出折子戲集錦。訂票請上兩廳院OPENTIX 系統，或洽詢專線：02-2567-3679。