國銀海外首季賺245億 飆史上同期新高

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國銀今年海外獲利動能全開，首季賺245億元創史上同期新高！銀行局指出，今年首季國銀海外分支機構稅前盈餘達新台幣244.7億元，創歷史同期新高，較去年同期增加10.7億元、年增率4.57％，主因是「利息、投資及其他淨收益成長」，其中，香港、越南獲利分別達117.7億、14.4億元，紛創同期新高。

據金管會統計，國銀海外五大金雞母分別是「香港、新加坡、大陸、美國及越南」，金管會分析，獲利最多的香港獲利117.7億元，創歷年同期最高，年增8.4億元，增加金額僅次於英國，主因與聯行往來／拆放銀行同業之利息淨收益增加。

排名第2名的新加坡獲利23.9億元，雖然較去年同期減少11.3億元，為獲利減少最多之地區，但仍是歷年同期次高，金管會分析，獲利減少主因是去年同期收回個案呆帳，基期較高。位列第三的大陸獲利23.1億元、年增0.2億元，主要是投資及其他淨收益增加。

美國獲利21.4億元，退居第4名，年減8.5億元，減少金額僅次於新加坡，金管會表示，主要因商用不動產授信案的呆帳費用增加，美國自2022年啟動暴力升息後，美國商辦資金成本就愈來愈高，加上疫後居家辦公成趨勢，商辦需求下降，又遲等不到降息，美商用不動產去年起就頻暴雷。

獲利排名第5大是越南的14.4億元，也創歷年同期最高，年增3億元，金管會分析，主因投資及其他淨收益增加。

就各洲別來看，僅美洲獲利衰退，其餘各洲獲利均增或持平，其中亞洲獲利205.8億元，創歷年同期最高、年增8.1億元；美洲獲利25.6億元，年減7.3億元；大洋洲(澳洲)獲利10.5億元，創歷年同期最高，年增1.3億元；歐洲獲利2.7億元，年增8.5億元；非洲獲利0.2億元，與2020至2023年同期相當。

金管會指出，新南向地區獲利63.1億元，年減2.9億元，主因營業費用增加；各地區以新加坡減少11.3億元最多，泰國獲利減少2.2億元次之，因投資及其他淨收益縮減；獲利增加金額前3名為越南增加3億元、柬埔寨及馬來西亞均增加2.9億元，主因呆帳費用減少。

其餘獲利變動較大的有二區，一是英國獲利增加8.8億元，為獲利增加最多之地區，主因去年同期增提聯貸案呆帳費用，今年轉虧為盈。二是日本獲利增加3.5億元，增加金額排名第3，主因放款回溫且資產品質改善，利息淨收益增加、呆帳費用減少。

今年隨著台積電帶著供應鏈赴日本設廠，國銀掀起赴日設點熱潮，今年首季國銀日本據點稅前盈餘達9.9億元，創至少近3年同期最高，年增高達54.4％。