縮短出國留學適應期　VIS實驗教育提供全新解方

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不少國人希望大學能直接赴國外攻讀，卻又擔心語言、環境、文化等適應問題。以創新著稱的台北市VIS國際實驗教育與夥伴學校加拿大CIC哥倫比亞國際學院(Columbia International College)攜手，提供了「間接留學」模式，不僅開啟台灣學子的國際學習之路，更有效縮短了出國留學必經的適應期。

臺北市VIS國際實驗教育的創辦人兼執行長黃禮騏表示，所謂「間接留學」模式就是：讓高中學子在最後一年，前往CIC就讀12年級，並在畢業後取得加拿大安大略省高中畢業證書OSSD。這種超前部署的安排，等同為學生提供了一個平滑過渡的平台，與熟悉的同儕們一起前往加拿大，可逐漸適應國外環境和學習生活，減少文化和學術上的衝擊。

本週特別前往加拿大多倫多，參加了夥伴學校CIC畢業典禮的黃禮騏指出，這種平滑過渡，漸進適應國際學習的模式，特別適合希望出國深造，但尚未做好完全準備的學生。透過在CIC就讀高中的最後一年，學生們可以逐步熟悉北美的教育體系和教學風格，同步提升個人的溝通和學術英語能力，並增強自己的獨立生活技能。這不僅減少了初次出國所面臨的壓力，也讓學子們在接下來的國際學習中更具競爭力。

VIS學生Trista表示：「在CIC的這一年，我不僅提升了自己的學術能力，還培養了自我管理和獨立生活的能力。這些經歷讓我在申請大學時更有自信，也更具競爭優勢，最終被多倫多大學錄取，並獲得十萬加幣的獎學金。我非常感謝VIS和CIC共同打造的平台，並給予我這樣的機會。」

黃禮騏透露，參與此次CIC的畢業典禮，不僅是對彼此夥伴關係的高度肯定，更是對雙邊合作成果的見證。畢業典禮中，黃禮騏與該校師生交流，了解學子在加拿大的學習和生活情況，並探討進一步深化合作的可能性。藉由取得加拿大安大略省高中畢業證書，不僅增加了學生的國際教育背景，也提升了他們在申請過程中的優勢。

今年，VIS在CIC就讀的畢業生，於申請世界百大名校上取得了極為亮眼的成績。包括多倫多大學、羅特曼商學院、美國加州大學柏克萊分校、紐約大學NYU、羅德島藝術設計大學RISD、澳洲新南威爾斯大學、香港大學等知名學府。黃禮騏強調，展望未來，VIS與CIC的持續深化合作是起點，未來將探索更多創新的教育模式和平台，為台灣學子提供更加多元化的國際教育資源。