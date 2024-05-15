回應社會新鮮人需求 國泰產備妥3大保險秘笈

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許多準社會新鮮人無論是上班通勤工具或是休假旅行，只要發生事故，都會讓荷包大失血，因此，需要各式保險商品擺平人生各種風險。國泰產險為保險新鮮人備妥3大保險秘笈，避免事故導致荷包大失血並且降低各種人生風險。

根據國泰產險112年18~30歲年輕客戶進線0800客服專線服務需求統計，車險、旅遊險的「理賠申請」與「投保內容」相關諮詢為主要進線原因。

國泰產險表示，為回應年輕客戶服務需求，備妥3大保險秘笈：「車禍處理流程懶人包」、「旅遊險熱門問題懶人包」及「快速上手保險流程及觀念-入門指南」等，讓保險新鮮人可隨時查閱，也能減少線上等待回覆時間，落實對保險新鮮人的公平待客政策發展。

國泰產險表示，該公司以淺顯易懂的文字彙整了「車禍處理流程懶人包」與「旅遊險熱門問題懶人包」，協助客戶更容易、快速地瞭解車禍與旅遊事故理賠處理方式。當客戶遇到此類保險問題，想致電0800客服專線前，可先選擇至國泰產險官網的智能助理「阿發」查看懶人包內容，減少進線等候專人接聽時間；或因進一步需求於0800客服專線通話完畢，客服人員也將透過簡訊，提供線上連結，方便客戶日後有需要時可隨時查閱。

國泰產險進一步指出，「快速上手保險流程及觀念-入門指南」透過四格漫畫方式，協助保險新鮮人快速看懂：保險分類、如何快速上手第一張保單，投保過程中又該注意哪些事項、保戶權益及保險名詞解析，摸索出自己風險需求及適合哪些保險。保險新鮮人只要在國泰產險智能助理阿發對話框輸入如「保險」、「入門」等關鍵字，就可以點選「保險流程及觀念入門指南」索取。

國泰產險說，該公司推出相關服務後，保險新鮮人使用度高；其中，「車禍處理流程懶人包」從2022年2月推出至2024年3月止，約53萬人次使用、「旅綜險懶人包」則是自2023年6月上線，截至2024年3月達2.6萬人次使用。

保險新鮮人在打好保險觀念基礎後，亦可透過國泰產險官網「最新消息」內的知識專區，獲取更多實用文章及QA，比如「2024 機車保險比較表：5大機車險種保障內容介紹，熱銷方案這樣選！」等，有助選擇最佳保障方案與維護權益。

國泰產險說，若是創業青年可參考商業險相關解析，「餐飲業不得不知的投保規定─開餐廳一定要保險 怎麼規劃CP值才高」。該公司期待透過一系列友善保險新鮮人措施及服務，陪伴新鮮人從校園到職場及往後人生階段的各種疑難雜症，都有國泰產險協助，成為國泰落實公平待客原則的具體實踐。