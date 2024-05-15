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永信建設砸近6億買高雄大學土地蓋住宅 估2028年完工

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永信建設（5508）15日晚間重訊公告，以每坪91.4萬元，總價5.89億元，取得高雄大學生活圈645.17坪建地，規劃興建20樓住宅，預定2028年完工。

永信建設發言人陳怡均15日表示，該土地臨近後勁溪、中山高中，環境佳，交通和生活機能也相當便利，預計規劃興建一棟20層樓高、地下四層的住宅大樓，提供2至4房的多樣化房型，以滿足不同家庭的需求。

陳怡均表示，公司看好楠梓未來的發展，預計於2028年完工入帳，這一次的購地，將再為楠梓區增添一注新活力。

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