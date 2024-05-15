復華日本龍頭ETF 00949 6／12開募 追蹤指數融合巴菲特投資哲學

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日本脫胎換骨，日股布局也要有新思維！復華投信表示，復華日本護城河優勢龍頭企業ETF（00949）獲准募集，其追蹤指數為「NYSE FactSet日本護城河優勢龍頭企業指數」，是國內首檔融合巴菲特投資哲學的日股指數，精選30檔具全球護城河優勢的日本大型產業龍頭股，成為ETF投資人掌握日股投資機會的新選擇。

復華投信指出，復華日本護城河優勢龍頭企業ETF布局主軸鎖定五大商社、半導體、製造業龍頭及內需消費等目前日股最HOT的四大投資主題，讓最具影響力的日本企業為投資人賺錢，預計發行價格為新臺幣15元，並於6月12日起展開募集。

復華日本護城河優勢龍頭企業ETF經理人劉昌祚指出，所謂「護城河優勢」系指企業擁有難以模仿或超越的品牌優勢，擁有寬闊的護城河可以鞏固市場地位，防止競爭者攻進，代表企業具有絕對優勢。

劉昌祚表示，00949所追蹤的指數「NYSE FactSet日本護城河優勢龍頭企業指數」，除了融入巴菲特「護城河優勢」投資精神之外，進一步從市值、流動性、基本面及計算權重等面向層層篩選，同時還需通過2項全球競爭力篩選指標，精選出30檔真正具全球競爭力的日企各產業龍頭。

劉昌祚指出，日本股市走出失落的30年，預期在政策利多、外資持續湧入以及弱勢日圓帶動出口並挹注內需消費產業動能下，日股後市仍可期，建議布局透過聚焦護城河優勢龍頭企業，掌握日股下一個10年黃金起點。