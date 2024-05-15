新世代歐洲輕旅 Škoda Scala全新上市 早鳥免費升級價值5萬駕馭樂趣套件

來自歐洲的掀背新標竿Škoda Scala挾帶靈活空間機能、豐沛的動力輸出以及多項先進的主被動安全科技等優勢，樹立同級難以超越的指標性地位。Škoda Taiwan持續傾聽市場聲音，今日（5/15）為台灣消費者再度帶來全面進化的Scala改款車型，包含豪華動能版 TSI及豪華菁英版 TSI，建議售價100.8萬元及106.8萬元。

透過更為細膩的外觀精修、內裝配備更新升級以及動能科技調校，陪伴每一位熱愛Škoda Scala的台灣消費者，一同開啟你的新掀感！同時，也宣布於8月31日前完成掛牌，即享早鳥免費升級駕馭樂趣套件(價值新台幣5萬元)，套件包括駕駛座八向電動調整座椅、方向盤換檔撥片和駕駛模式選擇功能，進一步提升駕駛舒適性與駕馭樂趣。

外觀動能美學再精鍊

延續捷克水晶切割美學概念，Škoda Scala以頗具識別度的家族高腰線設計，在絕佳的車身比例當中，勾勒出歐洲掀背車獨有的車身線條。為強化整體視覺感受，本次全新改款車型，於車頭部分採用全新鍛黑3D立體水箱護罩設計，透過高光澤／霧黑雙材質的交織堆疊，搭配新世代水晶造型的前氣壩中央進氣格柵，展現出更具層次感的視覺氛圍。車尾部分，則是透過全新Skoda廠徽字體、全新LED尾燈組（含動態序列式LED方向燈）、全新LED後霧燈、整合更具運動風格的後下擾流搭配新式樣後保險桿，為Scala奠立更具辨識度的車尾風情。

內裝質感工藝更精緻

在座艙格局上， Škoda Scala沿用概念車Vision RS設計理念，運用軟性面料及高光澤飾條，再援引水晶切割線條設計筆觸，打造出令人耳目一新的質感車室空間。在此基礎之上，全新Scala在內裝部分，將重心放至使用者介面。除10.25吋全螢幕全彩數位儀錶板，可帶來清晰易懂的車用資訊判讀介面外，懸浮式彩色觸控MIB多媒體資訊娛樂系統亦同步升級至8.25吋，並支援無線Apple CarPlayTM以及Android AutoTM智慧型手機連線功能。除此之外，全新設計的三幅式運動化平底多功能方向盤，搭配霧銀飾條及打孔真皮包覆讓質感大幅提升。Škoda也持續傾聽消費者聲音，深化整體車室實用機能，將雙區恆溫空調面板新增風量調整按鍵，讓操作更為直覺。至於座艙內建的無線充電板及四個USB Type C充電插孔，最大充電功率更直接提升三倍至15W及45W，完美呼應品牌Human Touch以人為本打造無拘移動生活的理念。

乘坐體感升級和超大行李廂空間更舒適

Škoda Scala自上市以來，極大化的舒適乘坐體感及空間運用機能，是其能自同級之間脫穎而出的一大關鍵。本次Scala全面升級為黑色Suedia真皮混搭座椅，搭配橘色滾邊車縫線設計，乘坐體感及視覺質感雙重升級。同時受惠於集團MQB模組化底盤平台之優勢，Škoda Scala在長4,362mm、寬1,793mm、高1,471mm、軸距2,649mm的先天尺碼條件下，仍可建構出同級最為寬敞的車室，營造出極致舒適的空間。至於可媲美SUV車型高達467公升之行李廂空間，更可透過後座椅背傾倒機制，擴充至同級最佳的1,410公升，再加上多樣化儲物設計、平整化雙層底板和電動啟閉尾門，更為駕駛與乘客帶來輕鬆寫意的載物旅程。

節能動力科技再進化

Škoda Scala提供兩款汽油動力，分別為1.0 TSI以及1.5 TSI供消費者做動力上的選擇，其中1.0 TSI豪華動能版搭載直列三缸渦輪增壓引擎，透過精準的動力調校，最大馬力提升至115hp／5,500rpm，同時20.4kg-m的最大扭力也能於2,000-3,500rpm區間全數湧現，再搭配七速雙離合器DSG自手排變速箱，讓1.0 TSI 豪華動能版即具備極速202km/h、0至100km/h 僅需10.1秒的性能表現。至於1.5 TSI豪華菁英版則是採用直列四缸渦輪增壓引擎，具備最大馬力150hp／5,000-6,000rpm、最大扭力25.5kg-m／1,500-3,500rpm的最大輸出峰值，同樣在七速雙離合器DSG自手排變速箱的組合下，更可在8.2秒即完成0至100km/h的加速，最高極速則是來到220km/h，兩款動力皆可輕鬆對應日常用車需求並展現Scala靈活的動態表現。

為響應全球節能減碳趨勢，Škoda原廠技術團隊同步針對1.5 TSI直列四缸渦輪增壓引擎進行精修。當中採用排放整合模組設計的三元觸媒轉換器及微粒過濾器，可使觸媒轉換器更快達到有效工作溫度，淨化廢氣並提高排放控制系統作動效率。除此之外，Scala所搭載的ACTplus引擎汽缸歇止系統，在經過軟體升級後，更可確保引擎運作細膩度及擴展系統運行範圍，達到節能與動能兼具的操駕表現。

先進安全防護更全面

挾帶Euro NCAP歐洲撞擊測試五顆星的好成績，Škoda Scala早已用完整的防護層級，寫下競品難以企及的高標。除全車搭載同級之最的九顆安全氣囊，及 Škoda率同級之先列為標準配備的XDS+ 主動式電子限滑差速器外，Scala更搭載包含ACC主動式定速跟車系統（內建Stop & Go機制）、Front Assist前方補助系統（附行人偵測功能）、AEB行駛中緊急煞車系統、Lane Assist車道維持及偏移警示系統、Side Assist車側盲點警示系統等先進科技在內的新世代聰明EYE智能駕駛輔助科技。為追求更全面的防護表現，Škoda再度針對多項安全輔助配備進行升級，本次倒車後方顯影警示系統（內建四種不同模式），不僅畫質更為精緻，更新增了平行停車與距離控制模式，來大幅提昇整體視覺判讀機能。另搭配Crew Protect Assist前座乘員防護系統及Drive Alert疲勞駕駛警示系統，讓每一位坐上Scala的駕駛及乘員，都能夠擁有無微不至的安全輔助機能。此外，Scala更是領先同級，全車系標配Matrix LED智慧複眼頭燈組，透過各項先進照明科技，不僅能為駕駛者帶來精準的照明視野，更大幅提升行車的主動安全。