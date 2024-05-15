北市母親節創意繪畫競賽圓滿落幕 侯翠杏董事長：此生最棒的母親節！

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由臺北市政府教育局指導，財團法人侯政廷文教基金會、財團法人侯政廷公益事業基金會主辦，台北市議員秦慧珠研究室、卓越媒體集團協辦的「臺北市國中、小學112學年度『媽媽魔法師』創意繪畫競賽」順利舉辦完成，日前母親節前夕於台北市議會禮堂舉辦盛大的頒獎典禮。

財團法人侯政廷文教基金會是為紀念台灣拆船、鋼鐵業鉅子侯政廷而成立， 並以從事文化教育活動，提昇國民生活品質、促進國際文化交流為主要目標。在侯先生之女，同時也是知名藝術家的侯翠杏接任董事長後，更希望經由文化教育、藝術活動來美化人的身心靈，淨化人心，充實精神生活。此次基金會推動「媽媽魔法師」創意繪畫競賽，就是希望透過創意繪畫競賽，讓小朋友們畫出對母親的感謝之情。

此次活動共分國中、國小高、中、低年級等四組，各組投件踴躍，最後共評出各組共15位優等獎、56位佳作，其中在低年組的部分因投件踴躍，小朋友的創意讓評審們都十分驚豔，故在低年級組增加錄取15名佳作（含在上列56名內）、30名入選，並分別提供優等3,000元、佳作1,500元、入選1,000元的獎金及獎狀一張，頒獎典禮時值母親節前夕，獲獎小朋友及家長們出席踴躍，場面十分熱鬧。

出席頒獎典禮的有臺北市議員秦慧珠、臺北市政府教育局楊淑妃專門委員，卓越媒體集團社長徐邦浩也鼎力支持，秦慧珠議員在致詞時表示能夠用這種方式來慶祝母親節，相信對小朋友們都是一種特殊的體驗，現場能感受到親情溫暖、善的循環，她也特別鼓勵所有小朋友未來能持續努力、更上層樓。市政府教育局楊淑妃專門委員則特別感謝基金會願意在臺北市來推廣這麼好的活動，藉由繪畫藝術的推廣，更能促進小朋友美感、美學的提升。

侯翠杏在致詞時真情流露，看到出席頒獎家庭的親子溫情，也勾起她與媽媽、女兒與她的溫情故事，侯董事長也特別強調，舉辦這個活動不是為了要小朋友去分出天賦及勝負，而是基於自己也是藝術家的立場，希望在繪畫的過程中激發小朋友的創意及享受繪畫的樂趣，並將自己對媽媽的感謝之情寄予畫作之上，希望每位小朋友在創作時都是充滿感恩及快樂的，喜歡小朋友的她也特別強調「今年有上百位小朋友陪著，是她此生最特別的母親節」。

頒獎典禮結束後，主辦單位也在現場徵求小朋友上台分享創作說明及對媽媽的愛，許多小朋友都開心地上台說出媽媽在生活中身為「魔法師」的一面及對媽媽的感謝之情，下台後也都給媽媽或爸爸一個大大的擁抱，在5／11(六)的下午這樣一場充滿親情且溫暖的頒獎典禮，讓一年一度的母親節備感溫馨！