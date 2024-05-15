探索未來移動新境界 一定要踏臨Audi House of Progress Taipei 品牌概念

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Audi House of Progress Taipei 品牌概念店自2024 年5月18日至6月2日於台北市信義區克緹廣場再度登場，今年以純電進化為主軸，由首度來台概念車Audi A6 Avant e-tron concept 引領全新上市的Audi Q4 Sportback e-tron展演四環品牌純電世代的今日未來。

台灣奧迪總裁安薩瑞 (Rahil Ansari) 提到：「去年品牌概念店獲得正面回響，今年我們延續『Electrify Taiwan』策略再度移植來台，從「純電進化」的主題出發，著重產品及體驗兩大面向，從概念店中不僅可探索Audi純電豪華移動的今日未來，更能體驗線上互動與線下品牌活動，邀請全台車主與消費者與我們一同探索Audi 品牌的創新進化。」

三大展演陣容 ㄧ覽Audi 純電進化的今日未來

三大展演陣容 ㄧ覽Audi 純電進化的今日未來

今年Audi House of progress Taipei 品牌概念店帶來精彩陣容，由預演未來的Audi A6 Avant e-tron concept概念車領軍，同步展示最新時尚電旅Audi Q4 Sportback e-tron、純電性能旗艦休旅SQ8 Sportback e-tron，邀您感受Audi 純電移動的今日未來。

明日未來 Audi A6 Avant e-tron concept – 談及四環豪華中大型轎旅代表之作 ─ Audi A6 Avant ，其前身為Audi 100，自1977年Audi 100推出第一輛Avant 車型，市場上先進旅行車款就此誕生，至今已發展至第八代車型，逾40個年頭持續推陳出新締造性能表現、風阻係數及設計語彙的新標竿；而A6 Aavnt 下一步發展？未來其將同樣邁向純電化，本次概念店中的Audi A6 Avant e-tron concept car 概念車即搶先預演未來純電樣貌，首搭Premium Platform Electric (PPE)電動平台，展演美型設計與電能科技的完美集合。

• Avant傳承設計語彙： Audi A6 Avant e-tron concept概念車車長 4.96 米、寬 1.96 米、高 1.44 米的車身，從顯見的代表性流線D柱設計，融合quattro輪拱線條的車尾曲線，與吸睛的車頂拱形造型，不僅優雅詮釋美型「Avant」旅行車家族傳承設計語彙，並賦予極致運動化的比例，演繹未來豪華純電Avant 旅行車的樣貌。

• Premium Platform Electric 電動平台：於PPE 電動平台基礎下，Audi A6 Avant e-tron concept概念車配備 800 V伏系統和高達 270 kW千瓦的充電容量，根據WLTP數據可達 700 公里的續航里程1，位於車軸之間的可調式電池模組，會根據純電動力需求進行調整，亦可調節電池溫度以利快速充電，充電10分鐘即可行駛300公里，而0%至80%充電20分鐘即可完成1，揭示未來量產車輛續航里程與電能科技的發展關鍵。

• 進階四環燈光科技：於概念車上亦展示Audi燈光科技的創新可能，其中車身設有三個高解析度數位矩陣 LED 投影，車輛可以將燈光展演投射於地面，作為對乘客的問候或提醒道路使用者的警告信號；車輛角落亦有四個高解析度 LED 投影，則作為轉向燈信號投影1。而Audi A6 Avant e-tron concept概念車車尾亦率先搭載新一代數位 OLED燈光元件，除能顯示客製化的數位燈光樣式和動態燈光展演之外，藉由新式數位 OLED 的 3D 立體結構，可進而適應車輛身形，提供更佳的夜間動態燈光展演與呈現進階的3D 空間效果1。

品牌概念店中另一話題焦點- 四環全新純電成員Audi Q4 Sportback e-tron，早前今年4月推出首波「Edition One 線上馭定版」，廣獲好評；於概念店開幕之際，台灣奧迪正式發表Audi Q4 e-tron | Q4 Sportback e-tron 車系，全車系提供5款豐富車型，匯集美型、實用機能與出色續航表現等優勢，更推出限時早鳥優惠199萬元起，進軍國內純電小型豪華休旅車市。此外，純電性能旗艦休旅Audi SQ8 Sportback e-tron同步熱血展出，融合美學流線造型與專屬內外觀設計，展露視覺張力的運動氣息；藉由3馬達動力配置，動力表現最高可輸出503 PS馬力，展露性能旗艦風範。三大展演陣容橫跨今日未來，今年Audi House of progress Taipei精彩可期。

Audi 純電生活圈再進化 線上線下服務同步更新

Audi 純電生活圈再進化 線上線下服務同步更新

台灣奧迪持續優化車主純電服務體驗，Audi Q4 e-tron 車主註冊登錄myAudi TW app、綁定愛車後即可使用Audi connect TW聯網功能，整合以下服務：

• 即時車況：查看即時位置、尋找愛車、目前時速、目前電量、行駛總里程數。

• 通知功能：查看充電狀態及進度、地理圍欄 (駕駛範圍) 、車輛速限設定以及車輛怠速等狀態通知。

• 行程紀錄：行程細節(包含時間等資訊)、行駛平均速度等。

• 純電生活：整合超過500 充電站點資訊，車主透過myAudi TW app即可完成查找、導航、數位支付等環節，並可遠端掌握充電進度。

另針對顧客充電服務，台灣奧迪亦帶來新進程，提供車主更完善的Audi 純電生活圈網絡：

• Audi 極速充電站升級：全台經銷據點新增Audi 極速充電站點CCS 2充電規格，陸續完成中。

• 拓展目的地充電據點：合作充電點如宜蘭、南投、台中麗寶國際賽車場、台南麻豆及大鵬灣國際賽道極速充電站預計將陸續加入服務陣線。

今夏Audi House of progress Taipei 品牌概念店魅力展開

自5月18日至6月2日止，Audi House of Progress Taipei 品牌概念店於台北信義區克緹國際大樓戶外廣場亮麗再現，三大展演陣容帶領賓客沉浸式體驗豪華電能魅力，展出期間提供專人導覽介紹、Audi 系列車款試駕與社群互動，同時每週更推出特色講座、主題體驗與週末限定活動等。活動期間Audi Q4 e-tron 亦於微風松高一樓北側戶外場地及台北W飯店(W飯店至6月14日)同步展出。

歡迎每一位喜愛Audi的朋友們至台灣奧迪官網預約欲參加之場次，與四環品牌一同度過特別的仲夏時光。

【Audi House of Progress Taipei 品牌概念店參觀資訊】

› 展覽期間：2024 年 5 月 18 日至6月 2 日

› 開放時間：週一至週日(詳細時段敬請以Audi House of Progress Taipei官網及官方社群公布為準)

› 展覽地點：克緹國際大樓 戶外廣場 (台北市信義區松仁路 105 號)

› 線上預約及了解更多資訊：Audi House of Progress Taipei官方網站。