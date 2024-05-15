2024大聯大女子高爾夫公開賽 第一回合 帕查拉朱達強勢領先

2024大聯大女子高爾夫公開賽今日5/15（週三）於楊梅揚昇高爾夫俱樂部展開首回合賽程，這場由大聯大控股冠名贊助的TLPGA巡迴賽賽事，今天在張雅淳因傷退賽之後共計107位選手爭奪高達240萬元冠軍獎金。有鑑於揚昇球場今天不同於平日的平緩風勢，眾女將莫不積極進攻，為個人生涯榮耀再添一筆！泰國選手帕查拉朱達（P.K. Kongkraphan）繼續保持今年各賽事首輪即領先的強勢表現，今天繳出低於標準桿5桿的67桿成績暫時獨走第1名。

周怡岑在後9洞愈打愈順的手感下，共抓下5鳥僅吞1柏忌，暫時以68桿落後1桿的第2名緊追在後。第一輪一整天沒出現過任何柏忌紀錄的黃靖，則稍微受制於開球成功率與部分球洞未能順利推進鳥推，目前以低於標準桿3桿的69桿，與曾楨、泰國選手帕金（Pakin Kawinpakorn）、日本選手吉桑晴美（Harumi Yoshikuwa）等暫時以並列第3名的位置前進明天第2輪賽程。

首日群雌發揮實力 一鳥一樹計畫將完美落實

近期賽事中一直維持絕佳競爭力的帕查拉朱達，早上自第1洞出發後大部分時間都能把握住平標準桿甚至製造博蒂的擊球機會，整回合打出6鳥1柏忌的好表現，特別是不少進攻果嶺球都能留下極短的推桿距離，對此她表示：「每洞果嶺條件有所不同，無法百分之百完美地照著預期的計畫成功救Par或抓鳥，如到了Par 3第2洞時我發現場上颳起左到右的風勢，我掏出6號鐵桿積極進攻旗竿位置，路線也照著自己意思打出右弧，但怎料到當下風卻停了，球落在果嶺左側外，12碼切球又沒掌握好離洞口太遠，隨後兩推吞了今天唯一的柏忌。」不過今天許多擊球都如她所願的打出很不錯的結果，針對明天第二回合她會繼續保持同樣愉快的情緒，繼續努力讓自己維持領先優勢。

早上從第10洞出發的周怡岑在歷經前9洞稍悶的球運後，下半場採取更強勁的攻勢賺進大量博蒂，「今天只失誤1洞未能開球上球道，共有13洞標準桿上果嶺，推桿數也壓縮到28桿，唯一比較麻煩的就是今天出發後連續幾洞只能不斷救Par，可能是手感還沒熱開，但大多是1.5碼左右的推桿距離，也都能推進，所以開始建立起信心，所以後半段就開始比較積極的進攻。」周怡岑笑稱自己出發時梯台開球甚至手都有點抖，觸球點根本不穩也打不紮實，後面發現自己的球能乖乖落在旗竿位置旁，這才開始覺得放心，除收尾第9洞的三推不理想外，對於自己後9洞的表現還算感到滿意。

黃靖同樣藉由完美的推桿效率（整回合26推）達到預期的擊球目標，「我今天的開球狀況和鐵桿其實沒有很理想，但今天的場上的風比想像中更容易將球帶到特定方向，像第1洞就很順利的幫我救了一個平標準桿，我第2桿拿9號鐵面對130碼距離但沒上果嶺，切上果嶺後還剩6呎推桿才能救Par，最後也能順利推進。」黃靖很快就學會依照場上風勢來調整瞄準方向，她自認不是善於做球的球員，不過今天的運氣還是幫了大忙，像第8洞開球雖然過沙坑但卻掉進右側長草區裡，第3桿又落到果嶺邊沙坑，但切球上去以後還是幸運地留下2碼推桿。今天有不少洞都能創造2碼左右的第一推機會，對此她想感謝老天爺對她的眷顧。

同樣靠著穩定推桿和切球手感打出好成績的曾楨，今天全日基本上都能把握好機會大量收進平標準桿甚至博蒂，比較美中不足的就是第9和第13洞兩個5桿洞，由於旗位設定比較刁鑽，皆放在果嶺上坡頂點的路線上，導致第一推都過於大力，留下距離蠻遠的第二推機會，特別是第13洞的第三桿落點太過頭，造成最終4桿上果嶺加上2推的結果又吞一次柏忌。日本選手吉桑晴美首回合則是以絕佳的14洞標準桿上果嶺與共計29推，繳出相同的69桿並列第3，今天唯一的柏忌發生在175碼第2洞，因為開球落在果嶺後半部，第一推大力最後釀成三推，不過今天後9洞有許多博蒂機會都未能把握住，這方面是她感到失望的地方，針對明天比賽她還是會在今天剩餘時間練一下鐵桿，特別是準確度。

泰國球員帕金今天唯一的失誤則發生在第17洞，由於第2桿在大風影響下她避免打短，結果卻不如預期落在果嶺後方，最後3桿on2推吞了唯一的柏忌，​不過她對今天成績還是相當滿意，她認為這是近期內個人表現最棒的一個回合，但目前她還是得加強個人短切的功力，這樣才能在這一週持續在果嶺上製造更多輕鬆推進的機會來創造優勢。

總計今天選手們共創造出244隻小鳥和2隻老鷹，在大聯大控股提出的「一鳥一樹」計畫下，便意味著第一輪將為台灣土地創造出264棵樹苗，朝減碳永續的貢獻再進一步；而大會也鼓勵所有球員再接再厲，盡力發揮，除了為自己締造生涯榮耀外，更為地球盡一份心力。

還有三回合賽程 敬請準時鎖定精彩直播

協辦的揚昇高爾夫鄉村俱樂部，今年球場總碼數為6363碼。5/15至5/18正式比賽亦提供一桿進洞獎（職業選手才可獲得），凡參加本賽事於第2、第4、第11、第16洞，擊出一桿進洞者，不限人數，皆可獲得由大聯大控股提供的獎金新台幣10萬元。

這場比賽最後兩回合決賽，將進行電視與網路直播，無法到場的球迷朋友，也可透過MOD博斯高球二台、TLPGA官網與博斯YouTube頻道平台同步播出，賽事直播時間如下：

5/17 09:30--13:30 (當天晚上20:00-00:00重播)

5/18 09:30--13:30 (當天晚上20:00-00:00重播)