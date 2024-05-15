2024第17屆彰化公開賽 5月16日至19日彰化球場隆重開打

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「2024第17屆彰化公開賽」定5月16日至19日在彰化球場舉辦四回合72洞的正式比賽，總獎金台幣350萬元，這是彰化球場睽違9年後，連續第二年舉辦公開賽，有來自10個國家及地區144位選手參賽角逐冠軍獎金新臺幣65萬元，台灣好手洪健堯尋求賽史個人第三冠，三月底首場台巡賽冠軍張緯綸追求今年第二冠。

本次比賽參賽的外籍選手有27位，分別來自澳洲丶加拿大丶香港丶義大利丶日本丶韓國丶緬甸丶泰國丶美國，台灣職業選手有109位以及8位業餘球員。

洪健堯曾於2011年彰化公開賽（第13屆）贏得冠軍，2013年彰化ADT公開賽（第14屆）再奪冠，本次也將參加這項對他別具意義的比賽，尋求賽史個人的第三冠。他目前在亞巡總獎金排名第66，是台灣排名最好選手。

這場今年台巡賽第二場比賽由彰化高爾夫股份有限公司及TPGA主辦丶彰化高爾夫球場協辦。

今天大會在彰化球場進行一天十八洞職業業餘配對賽，採新史克藍波賽制，有41位職業選手與100多位社會業餘人士配對同組揮桿，最後由泰國選手瓦萬（Warun Ieamgaew）與三位貴賓黃錦裕丶賴銘曉丶劉國華合力以總桿低於標準桿11桿的61桿，贏得冠軍，三位貴賓各獲得市價13800元TaylorMade Qi10 混合桿一支。

台灣職業好手葉昱辰今天在第九洞以六鐵打173碼，打出一桿進洞，獲得彰化球場提供的一萬元獎金，因為他是使用TOURTEE打出來的，因此全久泰有限公司加碼提供市價約2.5萬元的一桶200支澳洲原廠TOURTEE。這是葉昱辰第五次打出一桿進洞，也是他在彰化球場打出第二次一桿進洞。

今天的職業業餘配對賽，參賽人士出席率百分百，而且所有會員及貴賓不僅全部準時，還提早報到，且非常快速地在30分鐘內完成164人的報到手續，是TPGA舉辦過報到效率最佳的配對賽活動。

彰化球場董事長林賜農在頒獎午宴時致詞，很高興這場四天的比賽預料都是好天氣，而今天的職業業餘配對賽不但讓職業選手與會員及貴賓們互動交流，展現球技，也帶動了比賽氣氛，預期選手們發揮全力，爭取佳績。他也提及，由於彰化球場各項設施與球道，年年都在進步，球場會員證目前也已經提高至500多萬元。

彰化公開賽今年的總獎金自去年的300萬元增為350萬元，冠軍獎金也從50萬元增加至65萬元，提高比賽競爭度與可看性。

明天首回合選手分上下午兩部份出發，上午第一組於6:50出發，最後一組於8:45出發；下午第一組於上午11:30開球，最後一組於下午13:20開球。

這項比賽不但國內好手雲集，且因為今年TPGA台巡賽申請加入世界積分組織，通過資格賽的外國球員均可報名參加每場公開賽，因此這場比賽有不少外國選手參賽，更添比賽競爭強度。

國內好手除了洪健堯以外，其他都是台巡賽去年總排名前60好手，其中總獎金排名前12選手有10位參賽，包括去年獎金王詹世昌丶排名第3的劉永華丶第4的張緯綸丶第5的呂偉智丶第7的劉嚴鴻丶第8的廖煥鈞、以及第9的李玠柏等。

彰化球場於1977年開始籌備，1981年開始營運（九洞），1985年十八洞正式開幕，自1988年起舉辦第一屆彰化公開賽，隔年就舉辦了總獎金750萬元的台灣TPGA錦標賽暨第二屆彰化公開賽，由陳志忠奪冠；其後自1990至2001年主辦了八屆的彰化公開賽，2002年及2009年再各舉辦兩屆台灣TPGA錦標賽，2013及2014連續舉辦彰化ADT賽；相隔9年後，去年再次舉辦第16屆彰化公開賽，今年繼續舉辦第17屆。

彰化球場現任經理吳宏柱表示，彰化球場當初是當地喜愛打球的幾位醫師與企業人士，基於當時彰化並無高球場，要打球都得去豐原球場，因旅途遙遠，起心動念下，合力出資買下土地興建球場，由張東燦老師設計，也是台灣少數股東會員制俱樂部球場之一，每年都召開股東會，每位股東會員都能獲得分紅。

他說，彰化球場的董事長每三年一任，由董事投票選出，是不支薪的義務職，每一任董事長都是出錢出力，可說是只有付出，不求回報。

他表示，彰化球場的優美景色是一大特色，球場海拔約70公尺，與八卦山差不多，所以視野遼闊，有幾個洞可以直接看到海景丶61號公路與八卦山大佛側面，「甚至天氣清朗之時，還可以看到鹿港花店的電風扇！」也可見證彰化球場的優質空氣與舒暢美景。

另一特色就是球場裡樹多，而且老樹參天，高大的樟樹都是原先留在球場內的台灣原生種樟木，樹蔭廣大，蟲害少。另外最多的就是光蠟樹，樹姿優美，令人賞心悅目。

而球場內最具挑戰性的有三個洞，如第2洞三桿短洞，職業球手開球台距洞180碼，因前有水池，頗具挑戰；第5洞是一個居高臨下的球道設計，球道窄，最窄處只有30碼，前有水池，右側是出界區，是選手們一大挑戰；另外五桿長洞的第18洞，球道是左腿下坡地形，果嶺右側為水池，左側為沙坑障礙，都考驗著球員擊球準度，而果嶺的推桿也是難度之一。

吳經理並提及，幾乎每一任的理事長與會員們都非常熱心推動國內高球的發展，對台灣的職業球員們都有很大的期許，希望他們能為國爭光，因此多年來一直持續舉辦台灣職業高爾夫比賽，將盈餘移作舉辦大賽費用，提供選手磨練的機會。

已連任兩屆的球場董事長林賜農六年前剛上任時，即提出再度舉辦職業比賽的允諾，後來正值疫情肆虐以致延後到去年才再度舉辦職業賽，今年更將總獎金提高。

吳宏柱也表示，舉辦職業賽，一方面球場自半年前就開始整理球道及果嶺，使其符合職業賽水準，對下場打球的會員與球友們都有升級的感受，另外也增加球場的曝光機會，讓國人更能了解彰化球場的優點。

而且彰化球場近年更增加彰化地區小學的高爾夫選手練習優惠條件，以及優秀小選手免費入場打球的機制，加入中華高協高爾夫紮根計劃已有六年之久，以期增加台灣高爾夫種子選手，從中培育出優秀球員。

吳宏柱自18歲起，就跟著建設公司從事彰化球場整地工程，看著球場從無到有，到正式開幕，他一直參與其中，後來還作球場桿弟，並自學高球，在1987年成為職業選手，後成立建設公司自行創業，直到2018年受聘回球場擔任經理至今，對球場有其深厚的淵源與感情。

而洪健堯曾於2011年以業餘身分，拿下第13屆彰化公開賽冠軍，又於2013年贏得彰化ADT公開賽（第14屆）冠軍。

彰化球場此次比賽球道全長6816碼，標準桿設為72桿，特點是炮台式果嶺，打上果嶺的落點及推桿是爭取佳績的關鍵；而此次大會為了比賽，也特別將球道長草留長，果嶺也作了最好的整理，預估速度至少可以達到10，狀況十分良好，選手將可火力全開，爭取佳績。

另外，這場比賽的特別獎項如下─一桿進洞獎：OUT區第2、9 洞、IN區第2、7 洞，球場獎金1萬元由球場支付及原設定的贊助商品。

第16洞─由東暉鐘錶公司提供市價NT$ 168,000 Bell & Ross 手錶一只。於賽事期間正式比賽四回合中第一位擊出一桿進洞者獲得，限職業選手。

由大安集團提供梨山賓館總統套房免費住房一晚、不限洞數及人數、不限平假日。

破球場記錄獎 ( 64桿謝玉樹保持)，彰化球場提供獎金2萬元。

大會於5 / 18 ~ 5 / 19日兩天提供運動防護員服務。

台灣福興工業股份有限公司董事長林瑞章今年持續提供台巡賽與挑戰巡迴賽年度獎金排名前三選手各50萬丶30萬及20萬元獎金，二個巡迴賽獎金加起來，總計新臺幣200萬元。

比賽期間開放觀眾下場，觀眾先至球場櫃檯繳交設施清潔費NT$ 20元，並填寫完整聯絡資料，持發票向櫃檯領換觀賽證，方可下場。觀看時請行走車道，勿進入球道並保持安全距離，嚴禁乘坐球車。

另外，這項賽事後兩回合決賽賽況採精華錄播方式，於5/25丶5/26下午4點呈現給關心台巡賽的球友們；今年的播放平台包括台灣職業高爾夫協會FB丶YouTube。賽事相關新聞或重播可自以下媒體平台查詢─Yahoo運動丶LINE平台-Golfourit丶TPGA官網丶智林體育台及LineToday，另全台唯一球場數位媒體聯播網─高球傳媒，在全省20個球場播放賽事精華。