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人工生殖法草案納代理孕母 婦團批衛福部：罔顧人權

  • 中時即時 蔡佩珈
衛福部昨預告《人工生殖法》草案，納入代理孕母可施行人工生殖。（示意圖／本報資料照片）
衛福部昨預告《人工生殖法》草案，納入代理孕母可施行人工生殖。（示意圖／本報資料照片）

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衛福部昨預告《人工生殖法》草案，納入代理孕母可施行人工生殖，婦女新知基金會15日批評，草案納入代理孕母，衛福部完全不顧許多團體、諸多專家多次呼籲應脫鉤處理，罔顧人權及民意，要求衛福部刪除代孕條文。

婦女新知基金會表示，即便推行代孕制度多年的國家，都難以避免兒童親權歸屬爭議、代理孕母因孕產身故，甚至導致自身子女頓失照顧、且難以賠償損害的發生，政府雖強調此制度經多年討論，卻未能做出明確承諾避免上述憾事發生，亦未說明是否匯集相關部會意見提出相應配套。   婦女新知基金會表示，民間團體、諸多法律學者一再強調，代理孕母制度涉及諸多人權面向與親權制度規畫，不是單純醫療技術的問題，懇切呼籲政府周延討論，並思考現行《人工生殖法》立法結構的侷限，並以專法脫鉤處理，現在衛福部的聲明與草案，把這些建議都當耳邊風。   婦女新知基金會表示，現任政府任期僅剩不滿一周，現在強行推出草案，試問責任歸屬於何人？當不幸發生，而究責者都已經卸任，這難道是人民期待的責任政治？   婦女新知基金會表示，強烈譴責草率推出代孕草案的衛福部，要求草案應刪除代孕相關條文，如果堅持將代孕法案送到行政院，呼籲5月20日之後上任的行政院官員退回或修改草案內容，刪除代孕條文，與此次《人工生殖法》修法脫鉤處理。   婦女新知基金會呼籲，未來代孕制度的相關研擬，應廣邀各界團體參加討論，且須提出孕母及子女權利受到完整保障的配套，並於取得社會共識的前提下，才可進行代孕專法的討論。

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