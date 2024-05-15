「超級顯微鏡」升級！上海光源線站工程通過國家驗收

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

大陸央視新聞報導，中國科學院15日證實，「十二五」國家重大科技基礎設施建設專案——上海光源線站工程通過大陸國家驗收。未來上海光源線站工程，將為滿足大陸國家重大戰略需求、解決重大前沿科學問題、攻克核心關鍵技術提供強大的科技支撐。

上海光源線站工程是大陸國家發展和改革委員會立項的「十二五」國家重大科技基礎設施建設項目，以解決國家戰略需求和科學前沿中的重大科學問題為主要目標，在上海光源已有的基礎上進一步發展，建立先進、系統的同步輻射實驗方法與綜合研究手段，全面強化和拓展實驗能力。

工程主要建設內容，包括新建16條性能先進的光束線站和實驗站、拓展光源性能、建立用戶輔助實驗室和用戶數據中心等。工程於2016年11月開工建設，2023年7月全部建成。

在上海光源線站工程的建設過程中，項目團隊攻克了一系列核心關鍵技術，研製了一批具有國際一流水準的關鍵設備，建成了一批關鍵性能指標位居國際前列或獨有的光束線站，使得上海光源的實驗研究能力實現了跨越式提升。

線站工程投入運行後，上海光源共有34條束線46個實驗站為廣大用戶提供服務，覆蓋生命科學、材料科學、化工催化等多學科領域，成為國際上第三代中能同步輻射光源裝置中線站數量最多、能區覆蓋範圍最廣、實驗方法豐富的重大科技基礎設施。

同時，上海光源線站工程採取「建好一批開放一批」的模式，工程試運行期間，新建線站已服務約8萬小時，用戶發表科學論文近500篇，並為35家大陸國內領軍企業提供定製化技術解決方案，支撐科技發展的效果初步顯現。