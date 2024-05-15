陸證監會主席吳清矢言：把僵屍企業、害群之馬清出市場

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大陸證監會網站15日消息，中國大陸證監會主席吳清在2024年「5·15全國投資者保護宣傳日」活動發表講話表示，大陸證監會將進一步推動提高上市公司品質，把「僵屍企業」、害群之馬堅決清出市場。

吳清指出，今年是大陸第六個「5·15全國投資者保護宣傳日」。投資者是市場之本，保護投資者、特別是中小投資者合法權益，是資本市場領域踐行習近平總書記關於以人民為中心的發展思想的具體體現。

中國證監會從成立之日起，就堅持把保護投資者合法權益，作為根本使命和工作重中之重。當前，正在深入貫徹中央金融工作會議精神，全面落實新「國九條」，扎實推動資本市場「1＋N」政策措施落地見效。核心內容就是一體推進強監管、防風險、促高品質發展，強本強基、嚴監嚴管，加快打造安全、規範、透明、開放、有活力、有韌性的資本市場。

吳清強調，為此，大陸證監會發布一系列制度規則，包括嚴把發行上市入口關，加強現金分紅、股份減持、量化交易等方面監管，督促行業機構履職盡責等等。這些都充分體現了保護投資者的鮮明導向。證監會將一以貫之抓好落實，把投資者保護貫穿於資本市場制度建設和監管執法的全流程各方面。

第一，進一步夯實投資者保護的制度基礎。崇尚法治、尊重規則是辦好資本市場的基本前提。實現良法善治，必須遵循資本市場一般規律，更要立足中國國情，牢牢把握中小投資者占絕大多數這個最大的市情。

第二，進一步推動提高上市公司品質。從上市公司的「入口」到持續監管，再到「出口」，都正在建立更加嚴格的制度安排。目的就是堅決把造假者擋在門外，把公開透明的要求貫徹到公司資訊披露的全過程，把尊重投資者、回報投資者的理念融入公司治理的各項機制，把「僵屍企業」、害群之馬堅決清出市場。控股股東、實控人和董監高作為「關鍵少數」，必須挺在前面、扛起責任。

第三，進一步推動行業機構提升專業服務水準。行業機構連接投融資兩端，必須傾注更多的精力來服務投資者。

第四，進一步依法嚴打證券違法犯罪行為。欺詐發行、財務造假、內幕交易、操縱市場等違法犯罪行為是資本市場的毒瘤，嚴重侵害投資者合法權益。去年以來，證監會堅決落實監管「長牙帶刺」、有棱有角的要求，查辦案件數量和處罰金額大幅上升。對於「零容忍」打擊證券違法犯罪，態度堅定不移。

第五，進一步暢通投資者維權救濟管道。近年來，《證券法》的修訂，《期貨和衍生品法》的出台，為化解投資者糾紛，加強權益救濟提供了許多新的制度機制探索，一些標誌性案例相繼落地。將不斷總結經驗，綜合用好這些投資者保護制度工具。

吳清強調，保護投資者是證券監管的首要任務，也是一項系統工程，需要方方面面繼續給予大力支持。將與有關各方一道，參與各方共同努力，不斷健全投資者保護的制度機制，合力培育成熟理性的投資文化，積極營造崇法守信的市場生態，推動資本市場高品質發展邁上新台階。