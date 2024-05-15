國發基金將投資矽谷AI Fund 最高或可達10億元

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AI已是資本市場動能的大力丸，各式應用不斷推陳出新。國發會主委龔明鑫15日透露，國發基金將和矽谷AI Fund合夥人吳恩達（Andrew Ng）合作創投基金，可以用國際合作，補強國科會晶創計畫未來10年投入3,000億的行動力。

龔明鑫是在台杉投資舉辦的「GenAI創新論壇：領航未來造新局，開創產業新風貌」開幕上，作出相關的致詞。他還說，AI三大核心之一的算力攸關半導體能量，這部分台灣產業能力非常強，但軟體方面要如何強化，是後續課題。國科會已經推動晶創計畫；另一核心的算法，攸關軟體及人才，台灣需要進一步強化，可以跟國外合作，國發基金也透過合作引進國際AI技術，領域應用相當廣泛。

據了解，國發基金與AI Fund的合資或注資，目前正在完成程序中。國發基金有許多項目可以注資該創投基金，可依循創投國家隊台杉投資六項投資的「重要新興事業投資」計畫，或是針對創投基金的「加強投資創業投資事業計畫」，前者將沒有資金上限的問題，如國發基金已投資台杉逾50億元；後者可則以AI Fund的實收資本額或實際募資規模之30％為原則，最多不得超過新台幣10億元。

國發基金最新公布加強投資創業投資事業情況，去（2023）年第四季有三檔創投基金、及其金額，分別為本質創投（新台幣3.56億元）， Hercules II（新台幣3600萬元），聯訊玖創投（新台幣7500萬元），其中本質創投為專長在人工智慧、區塊鏈、數位經濟，國發基金持股占比約29.98％。AI Fund一旦完成程序，實際投資金額必須公布。

吳恩達為時代雜誌「人工智慧領域百大影響力人物」（TIME 100／AI）的AI領袖，為AI Fund合夥人、DeepLearning.AI創辦人及Landing AI創辦人暨執行長，去年10月間曾返台發表人工智慧發展的看法。吳恩達指出，人工智慧做為通用技術，它猶如是新型態的電力，正滲透到每一個行業中，更帶來新的產業機會。

台杉投資是引介吳恩達給龔明鑫的大手。台杉投資指出，吳恩達的AI Fund由團隊與海運、人才管理、教育等領域專家共同探索，結合AI技術為產業帶來更多的創新應用。至於Landing.AI，則致力於推動AI民主化，協助企業在有限的資料集(data sets)情況下，仍可快速建立、部署由AI驅動的視覺檢測解決方案；藉由人工智慧的幫助，讓專案得以從概念性驗證(proof-of-concept)的階段發展至量化生產，快速實現由AI帶來的商業價值。透過採用人工智慧工具，企業得以減少投入人力在開發模型上，大幅降低採用AI的門檻，使得企業回到以數據為核心來推動創新，且能更快速享受到AI所帶來的革新。

龔明鑫仍兼任行政院國家發展基金管理會召集人，520將轉任行政院秘書長，也將因職務異動而不再擔任此職，但仍是國發基金投資事業的公股代表，包括台積電董事、台杉投資董事、元晶太陽能科技董事。