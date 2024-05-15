中華民國不動產代銷公會龍頭戴嘉聖：房市至少還有5年大多頭

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中華民國不動產代銷公會全國聯合會理事長戴嘉聖今（15）日表示，房市在預期通膨心理、資金行情推升、台積電擴廠「聞積起舞」效應等三大推力下，最近北中南中小宅熱度升溫，尤其有新青安房貸政策加持，低首付優惠專案的房子賣到百年一遇的好；但是，這樣下去，隨著單價上揚，在總價考量下，坪數只能愈買愈小，買到「極小宅」，房市並不是很健康。房市至少還有5年大多頭，5年後，就要觀察「下車潮」。

520新任總統及內閣成員即將就定位，最近才走馬上任的中華民國不動產代銷公會全國聯合會理事長、龍廷建設開發公司董事長戴嘉聖，不只有感房市從北熱到南的百年一遇現象，更憂心房市不夠健全。

他今天也向新內閣提出2大呼籲，希望新執政團隊重視真正想買房的年輕人需求，及缺工問題。

戴嘉聖表示，房市在預期通膨心理、資金行情推升、台積電擴廠「聞積起舞」效應等三大推力下，北中南中小宅熱度升溫，尤其有低首付優惠專案的房子；但是，這樣下去，隨著單價上揚，在總價考量下，坪數只能愈買愈小，買到「極小宅」，房市並不是很健康。

戴嘉聖直言，新內閣即將在520就位，也呼籲政府應重視有真正買房需求的年輕人，以及影響甚鉅的缺工問題。

戴嘉聖表示，目前台灣各行各業都存在的「缺工」問題似乎已成不可逆，造成的原因包括少子化、低薪、工作選擇多樣化、工作價值觀改變、企業不用中高齡勞工、產業未能轉型等，其中少子化問題一直為社會所關注，並認為高房價是造成年輕人不願生育的主因之一，而高房價的元兇更直指建商和代銷業者，真是莫須有之罪。

戴嘉聖指出，台灣少子化，生育率低，教養成本過高是主因之一，政府對此雖祭出育兒津貼、增設公托等相關補助政策，若能再加大力道與廣度，必有一定效果，至於房價近年因土地取得及營造成本的增加而墊高，是不爭的事實，政府目標不應是採取各項抑制手段，而應著眼如何讓年輕人能有房子住。

戴嘉聖也提出新青安房貸應加碼成數至9成、豪宅總價認定門檻應提高，及平均地權條例修正案應正視不當「揪團」、「團購」炒作牟利、挑戰政府公權力執法底線的異象等3大修法建言。

首先，新青安房貸政策方面，戴嘉聖指出，額度加碼到9成，尤其青年購屋需求量大區域。代銷公會全聯會指出，從新青安貸款的數據上來看，協助許多年輕人進場購屋，的確是德政；然長遠來看，除薪資結構需要重整外，目前購屋最大障礙點即是「自備款不足」。興建社宅可短期協助年輕人調整存款配置，但以現在通膨、結婚分戶、養兒育女的現實夾擊下，年輕人對買房不得不消極，同時也延伸出前述少子化、不婚等許多社會現象與觀念轉變，彼此互為因果。所以針對有自住需求、又有工作能務實支付每月貸款但自備款不足的年輕人，期盼政府能納入修訂購屋貸款優惠政策考量。

第二，2014年修訂的豪宅認定總價門檻，台北市7,000萬元、新北市6,000萬元、其他地區4,000萬元，隨著近5年台北市新成屋房價大漲37％、新北市47％、台中87％、高雄66％之後，已不合時宜，衝擊換屋族的購屋權益、甚至被迫放棄換屋，建議應提高。

第三，戴嘉聖指出，平權條例修正案應加強落實執行面。目前平權條例修正條文自去年7月上路迄今10個多月，但憑良心講，審查禁制一直遭到質疑浮濫寬鬆，甚至「揪團」、「團購」等牟利炒房行為，還是存在，不少揪團主透過LINE、FB等社群揪團向建商團購，像新竹有竹科X媽媽等，至於成交佣金，市場上傳出一戶可抽取千分之7、1％、或1.2％不等；也有聽聞有些群組揪團內容號稱，現在每坪30幾萬，未來上看40萬等資訊，吸引消費者參與；此外還有人在群組中號稱，只要報上我名字就可享有折扣。這些亂象，都一再挑戰政府公權力的執法底線，現行法令及審查機制並未適度規範及落實，因此建議應加強落實執行面，才能有效杜絕炒作。

代銷公會秘書長歐陽明觀察，現在代銷公司自平權條例修正案實施後，幾乎都嚴守法規，普遍會婉拒配合對方，只是揪團者和買方還是不斷上門，所以建議政府只是要做的是落實執行面；以私法人以購置宿舍名義買房，日前被設下三道鎖來說，其實問題不是修法，把門給鎖起來、或愈關愈小，而是在許可制的審查過程中，更落實把關。

戴嘉聖指出，期許新政府在追求居住正義的同時，能夠聆聽房地產業界的聲音，建立良好的溝通管道，打造一套更完整、健全的對策，讓房市回歸市場機制。