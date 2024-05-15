住都中心攜手國震中心 打造全國1,000處結構監測預警

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台灣建築房屋因地震傾倒原因有90％以上來自於弱層軟弱，為此，國家住都中心與國震中心合作，在全國社宅裝設結構監測系統。內政部次長花敬群15日指出，監測系統可快速掌握建物結構是否受損、以及受損程度，未來全國將有1,000棟建物裝設預警系統，不僅是全球首創的建物防災平台、也將成為全世界密度最高的精密數據。

國家住宅及都市更新中心與國家地震工程研究中心15日舉行「社宅結構安全監測系統合作備忘錄」簽約典禮。住都中心表示，目前規劃與國研院國家地震工程研究中心合作在全台200餘處、7.2萬戶社會住宅導入宅結構安全監測系統，在住宅內裝設感測設施，地震發生時可即時掌握建築物受損狀況。

住都中心說明，在全台各處社宅全面裝設結構監測系統，除可強化社宅智慧防災及建物安全管理，透過查詢平台也能供鄰近區域建物參考地震影響結構情形，擴及成為「區域型」的預警系統，能與氣象署災害系統對照應用；此外，當大數據累積成型後，可與AI工具結合，成為全國、全球首創的建築地震監測預警機制。

花敬群說，社宅興建過程與國家發展方向緊密關聯，住都中心在興建房屋過程中一併導入結構監測以提升建物防災力，未來全國達到25萬戶社宅時，推估約為400處基地，每處選擇1-2棟建物裝設結構監測，合計全台將有1,000棟建物密佈，若再結合中央氣象署的地震觀測，有助地震研究、建築結構標準的再深化。

國震中心主任周中哲指出，台灣建築房屋因地震傾倒原因有90％以上來自於弱層軟弱的問題，因此結構監測系統裝設在建物1F頂版、2F底版及頂樓共三處，運用結構健康即時診斷技術，提供震後建物監測數據分析，實際了解地震對建物的影響程度。

住都中心與國震中心合作，將在全國社宅裝設感測器，是世界首創高密度的監測系統，周中哲說，除可縮短建築物損害初評時間，規劃救災路線，加速勘災的人員調度，也能將接收到的資訊即時分享給周邊社區，形成區域型的預警系統，加強全台各地的地震防範。