人氣港式火鍋「春囍打邊爐」進駐七期「誠品480」 推期間限定鍋物消費滿額再送龍蝦

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品牌發跡於高雄、最道地的港澳鍋物領導品牌「春囍打邊爐」，看好大台中的消費實力，去年砸重金在北屯區開設崇德旗艦店，開幕至今天天高朋滿座、已成為台中人氣火鍋店！今年趁勝追擊、4月份已進駐七期「誠品480」6樓開設台中二店，打造好吃、好拍又好玩的港式火鍋店，不僅端出人氣鎮店之寶「麻奶鍋」等特色鍋物，還推出中區期間限定「港式沙嗲鍋」與獨家販售「鴨屎香手打檸檬茶」，6月份還將祭出消費滿額送波士頓龍蝦搶客！

「春囍打邊爐-誠品480店」走年輕時尚潮流店型，以太空主題為設計，白色燈線猶如流星劃過痕跡，加上大量銀色金屬與圓弧型座椅，宛如身處太空艙般科技氛圍，最後再以粉色調及大量太空人元素小巧思，中和金屬冰冷感，讓顧客一進入店內，如同置身太空、翱翔宇宙的時尚風格。

「春囍打邊爐-誠品480店」更會於每天下午13：30、晚上19：30兩個時段，推出「春囍粉紅泡泡」歌舞表演，店員化身粉紅太空人與顧客互動小遊戲，贈送超潮週邊商品，讓來用餐的顧客洋溢著活潑有趣的氛圍。

除了絕美裝潢、歌舞表演及互動小遊戲外，誠品480店也為大台中消費者帶來中區期間限定「港式沙嗲鍋」，沙嗲醬以秘製配方調配而成，手炒沙茶、咖哩及中藥材，融合熬煮多時大骨湯，濃郁夠味。

此外，獨門自創的港澳風味鍋物是吸引饕客的一大特色，其中，廣受喜愛的「麻奶鍋」堪稱人氣鎮店之寶，麻辣湯底以牛油加上四川花椒、青花椒、雞心辣椒、石柱紅辣椒及十幾種中藥材炒製而成，與濃郁香醇的牛奶融合出溫潤絲滑又不燥熱的湯頭，無論是涮美國牛小排或伊比利黑豬都非常速配。

其中，搭配以油條、花枝漿、蝦漿手工製作的「百花鬼鬼」吸飽滿滿湯頭一口咬下，爆漿口感層次豐富，又能吃到花枝蝦肉Q彈的鮮美滋味，幾乎是每桌必點的人氣單品。

師承澳門特色風味的「乳豬海鮮煲」，特選汕頭扁魚為湯底，以多種新鮮海鮮、秘製帶皮乳豬，具有獨特煙燻香氣，搭配多種湯頭，可同時品嘗到海鮮的鮮、乳豬的香、湯頭的甜，三者合一，一次滿足所有海陸饕客。

春囍對於餐後甜點與飲品絲毫不馬虎，堅持飽餐一頓後，一定要有好喝的飲品與甜點，推出中區限定新品「方塊甜心」，搭配上四種沾醬（泰奶醬、奶黃醬、鮮奶醬、斑斕咖椰醬），讓人吃在嘴裡、甜在心裡！

搭配「誠品480店」獨家販售，素有「茶中香水」之稱的鴨屎香手打檸檬茶。鴨屎香香型為「蜜蘭香」，以輕中度烘焙，令茶葉層次感鮮明。「春囍打邊爐」是第一個以台灣產鴨屎香茶葉做特色飲料的品牌，鴨屎香手打檸檬茶入口可先喝到爆打檸檬的果酸，後韻則是茶葉香氣，順口清爽，讓聚會畫上完美句點。

「春囍打邊爐」為歡慶七期「誠品480店」全新開幕，6／1-6／30期間，祭出台中崇德店與誠品480店消費滿3,000元，就送市價800元的50隻白蝦；消費滿6,000元，就送波士頓龍蝦一隻，金額可累加計算，如消費滿6,000元，也可選擇100隻白蝦，活動僅限店內消費使用。