美國4月通膨放緩 美股創高迷因股踢鐵板

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美國勞工部15日公布4月消費者物價指數（CPI）小於預期，核心CPI更創3年來最小年增幅。首季降溫停滯的美國通膨，進入第二季後又見放緩，料升高金融市場對聯準會（Fed）9月降息的預期。

芝商所（GME）FedWatch工具顯示，Fed 9月例會啟動降息機率，由周二的44.9％，升破5成來到51.7％。

美國4月通膨數據發布後，美股三大指數開高，標普500指數與那斯達克指數雙雙攀抵歷史新高，道瓊指數也在歷史高點附近徘徊。美元指數挫跌0.4％至104.62。2年期與10年期美債殖利率也跳水走低。

GameStop、AMC等迷因股歷經前兩個交易日狂飆後，15日開盤暴跌逾2成，跌幅分別達29％、22％。 GameStop和AMC本周來各漲179％、135％。

美國4月CPI月升幅，從2月、3月的0.4％減為0.3％，比預期小；年增率自3月的3.5％放緩為3.4％，符合預期。《路透》訪調經濟師預估，4月CPI月升0.4％、年增3.4％。

剔除易波動食品和能源價格的核心CPI，4月月增0.3％與預期相符，3月增幅0.4％。年增率自3月的3.8％驟降到3.6％符合預期，創2021年4月來最小年增幅。

經濟學家預期，隨著就業市場降溫，通膨壓力可望在第二季減退，逐步朝Fed的2％目標前進。

聯準會主席鮑爾14日出席阿姆斯特丹銀行家座談會指出，通膨數據比預期高，代表Fed須耐心等待限制性貨幣政策發揮作用，通膨率料仍會按月下降，他也重申升息不太可能是Fed的下一步。美國4月生產者物價指數（PPI）超出預期，鮑爾認為是「憂喜參半」而非過熱。