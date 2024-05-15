迎巴黎奧運 Visa將於羅浮宮辦演唱會 攜知名遊戲平台Roblox創建蒙娜麗莎虛擬藝術體驗

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全球領先的數位支付公司Visa將於羅浮宮中央廣場（Cour Carree）舉辦 Visa Live at le Louvre 演唱會，結合音樂、藝術和文化，並由國際知名歌手Post Malone領軍，與來自世界各地的多位巨星一同獻唱，為今年精彩可期的巴黎夏日揭開序幕。

演唱會將於2024年5月28日巴黎時間晚上7：30舉行，並將於當地時間晚上9：00（台灣時間凌晨3：00）於線上轉播，成為全球首個在知名虛擬社群遊戲平台Roblox獨家播放的實體演唱會。

Visa全球行銷長Frank Cooper表示，Visa Live at le Louvre是Visa的創舉，為即將舉辦奧運及帕運的巴黎，揭開夏日盛事的序幕。這是羅浮宮中央廣場首次舉辦此類型的演唱會，也是全球第一個在Roblox獨家轉播的實體演唱會。Post Malone在羅浮宮的現場演出，以及在Roblox上的轉播結合音樂、藝術和科技，將為歌迷帶來耳目一新的獨特娛樂體驗。

隨著巴黎的夏日的來臨，Visa推動藝術、音樂和文化領域的發展，並在過程中體現多元共融。主要演出嘉賓為Post Malone，為曾九次獲得RIAA鑽石認證與葛萊美獎提名的殿堂級歌手，其融合不同流行音樂風格的能力廣受讚賞。

Visa邀請全球粉絲透過Roblox平台參與此次盛會。在Roblox 體驗中，玩家可以欣賞到蒙娜麗莎、勝利女神等羅浮宮最著名的藝術品。在Roblox的羅浮宮中央廣場，玩家則可以即時觀賞Visa Live at le Louvre的直播表演，或在演唱會結束後的72小時內觀看直播回放，還有機會購買獨家的數位周邊商品。

Post Malone來自美國德州達拉斯市，為曾九次獲得RIAA鑽石認證和葛萊美獎提名的殿堂級歌手，其作品不斷突破界限、改寫歷史，並往往能在網路上引發熱烈討論。在2015年，他以一首無音樂類別的歌曲Congratulations [feat. Quavo]一炮而紅並創下鑽石唱片銷量，在Billboard Top 200榜蟬聯冠軍，更在全球獲得多個白金唱片認證，其後憑藉其多首Hot 100熱門單曲接連打破記錄。他更憑Sunflower (Spider-Man： Into The Spider-Verse) [feat. Swae Lee] 首獲RIAA雙鑽認證。