櫻花整體廚房訂單能見度看到三年後 台中霧峰新廠年底完工拚產能

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台灣櫻花（9911）受惠房市買氣火熱，整體廚房已簽約建案滿手，預售新案接單量大幅成長，訂單能見度已看到二至三年後！櫻花早已超前部署整體廚房的高成長需求，以及未來幾年的交屋潮，砸重金打造的台中霧峰新廠，最快今年第四季完工，投產後，年產能估可達到6萬套，年產值上看30億元，助攻集團未來的營收表現。

值得一提的是，台灣櫻花入列MSCI中小型指數成分股新增個股，預計5月31日生效，今（15）日早盤股價聞訊上漲逾2％；外資已連續買超多日力挺，收盤價91.80元、上漲了1.2元。

台灣櫻花表示，將分兩階段打造「智」造基地，第一階段台中霧峰新廠去年3月動工，預計今年底前完工，未來自動化新廠將可年產6萬套整體廚房，將產線區隔專案批量與零售客製化不同生產模式，滿足建商與消費者不同客群需求。

台灣櫻花整體廚房生產線設在台中烏日，近兩年由於房市推案量大增，烏日廠產能供不應求，櫻花第二階段規劃將烏日廠增建與擴大，預計2026年完工投產，整體廚房產能將可進一步擴大。

台灣櫻花受惠政府節能補助方案催發買氣，第一季稅後純益3.53億元、年增62.9％，EPS達1.63元，首季獲利創同期新高；前四月累計合併營收31.91億元、年增27.25％，營收續創同期新高。

台灣櫻花表示，自今年1月起實施的節能補助方案，促進高毛利智能及節能產品的銷售增長，加上近期房市復甦，帶動整體廚房在新購市場的強勁需求，在換購與新購需求雙助攻下，帶動廚衛電產品與整體廚房銷售超乎預期，換購帶動的銷售增長，可望延續至第二季。

法人表示，櫻花在廚衛電＋整體廚房兩大核心事業穩定成長，以及淨水產品、家居事業、越南子公司布局有成下，今年營收及獲利可望續攀高峰。