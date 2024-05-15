前往主要內容
工商時報LOGO

繳稅省荷包 HAPPY GO祭10萬點再送萬元百貨禮券

  • 中時即時 吳奕萱
HAPPY GO首度打造「領神券」專區，可獲得多樣化購物券。（HAPPY GO提供）
HAPPY GO首度打造「領神券」專區，可獲得多樣化購物券。（HAPPY GO提供）

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

距離5月31日繳稅截止日僅剩半個月，HAPPY GO祭出三大活動為卡友繳稅省荷包，首先集結HAPPY GO iMoney平台，推出卡友獨享繳稅活動，有機會獲得百貨萬元禮券；同時，HAPPY GO體恤卡友祭出省錢攻略，首度規劃「領神券」專區，App會員每周皆可領取購物神券；深受好評的「HAPPY GO樂券」則推出「繳稅季大回血」五大活動，只要在5月繳稅期間兌點樂券商品，即可獲得加碼點數回饋。 迎接報稅祭，民眾最關心的話題是繳稅同時如何享有現金回饋，HAPPY GO鼓勵卡友使用遠東銀行繳納卡費可以免手續費，申辦遠東銀行帳戶自動扣繳信用卡的民眾，還享有單筆繳稅滿10萬元最高享有0.2%刷卡金回饋，另外，HAPPY GO與凱基銀行推出卡友獨享活動，即日起至6月30日申辦信貸開辦費享0元，完成申辦卡友有機會抽中遠東SOGO百貨萬元禮券、HAPPY GO 500點。 HAPPY GO並祭出5月省錢好康優惠，至App「領神券」專區，領取限量賺點神券，可獲得金色三麥啤酒券、商圈消費贈100點優惠券、beard papa’s 100元折價券。此外，HAPPY GO App每周二持續推出「周二會員日」活動，有機會使用1點就能獲得點數放大千倍機會。

相關新聞

您可能感興趣的話題

留言討論

返回頁首
LOADING

為了提供您更流暢的使用體驗，本網站使用cookies分析技術。若您繼續使用本網站，即代表您同意我們使用cookies，更多本網站cookies使用的相關資訊請詳閱我們的隱私權聲明

熱門新聞 TOP 3more

  1. 財報太亮眼！「這檔」獲利狂飆70倍 法人最新看法曝光

  2. 陸殺價搶單太狠了！比亞迪吃下15億大餅 歐洲老字號車企破產

  3. 上市線纜業 首季獲利報喜

本網頁已閒置超過3分鐘。請點撃框外背景，或右側關閉按鈕(X)，即可回到網頁。