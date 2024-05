繳稅省荷包 HAPPY GO祭10萬點再送萬元百貨禮券

距離5月31日繳稅截止日僅剩半個月,HAPPY GO祭出三大活動為卡友繳稅省荷包,首先集結HAPPY GO iMoney平台,推出卡友獨享繳稅活動,有機會獲得百貨萬元禮券;同時,HAPPY GO體恤卡友祭出省錢攻略,首度規劃「領神券」專區,App會員每周皆可領取購物神券;深受好評的「HAPPY GO樂券」則推出「繳稅季大回血」五大活動,只要在5月繳稅期間兌點樂券商品,即可獲得加碼點數回饋。 迎接報稅祭,民眾最關心的話題是繳稅同時如何享有現金回饋,HAPPY GO鼓勵卡友使用遠東銀行繳納卡費可以免手續費,申辦遠東銀行帳戶自動扣繳信用卡的民眾,還享有單筆繳稅滿10萬元最高享有0.2%刷卡金回饋,另外,HAPPY GO與凱基銀行推出卡友獨享活動,即日起至6月30日申辦信貸開辦費享0元,完成申辦卡友有機會抽中遠東SOGO百貨萬元禮券、HAPPY GO 500點。 HAPPY GO並祭出5月省錢好康優惠,至App「領神券」專區,領取限量賺點神券,可獲得金色三麥啤酒券、商圈消費贈100點優惠券、beard papa’s 100元折價券。此外,HAPPY GO App每周二持續推出「周二會員日」活動,有機會使用1點就能獲得點數放大千倍機會。