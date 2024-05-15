量販涼夏換季潮 涼感寢具業績增4成

炎熱夏季到，也是量販涼感家電、寢具的熱銷期，其中涼感寢具銷售已較去年成長超過4成，加上節能家電持續夯賣，購買冷氣滿5000元折500元。 據大潤發過往內部統計，夏季寢具銷售前3名分別為「涼感被」、「涼蓆」、「涼夏坐墊」，其中涼感被更銷售破千組，搭配上冷氣、電扇能更有感降溫，不只涼爽還能省電。大潤發表示，對比去年同期，涼感寢具銷售已成長45%，顯示出民眾對於相關需求增加，預計可望帶動寢具業績成長1成以上，電器整體預計目標可成長10%，上看19億元業績。 夏季寢具能有感降溫的關鍵是透氣，大潤發首推新品「Park Avenue涼感紗冰絲床蓆」；若喜歡蓋著被子又害怕悶熱感，則推薦新品「SR冰絲急凍涼被」，還有「Victoria TPE涼感動態分壓舒柔枕」可帶來零壓好眠。除了涼感寢具外，同步使用冷氣搭配循環扇，能更加發揮涼感功效，推薦「東元變頻精品型1對1冷暖空調2.9KW」，超越1級效能節能又省電；「豪尚DC直流變頻內旋式循環扇」，採日本DC無刷直流馬達省電又靜音。即日起至5月23日，大潤發涼夏相關商品，單筆滿1500元再送150元現金抵用券，電器每滿5000元現折500元。 愛買量販即日起至5月21日，推出節能空調全系列促銷，空調單筆滿5000元現折500元，再送基本安裝，及隨身水冷扇或濾水壺，5月18日至19日周末加碼，滿5000元再送500元家電現金抵用券，贈送金額無上限。 愛買表示，有降溫神器之稱的涼蓆，擁消暑、耐用、節電3大優點，是夏季熱銷商品之一，數十款涼蓆最低219元起；另項防暑好物涼感防曬三角巾，可持久散熱降溫，不用百元就可購入。 家樂福推出節能涼爽空調優惠，買變頻冷氣滿5000元現折500元，買冷氣還可以抽KIA EV6百萬電動車，月月再抽愛地球節能減碳獎勵金。