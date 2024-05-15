台新人壽推「鑫鑽人生變額萬能壽險」 家庭保障與資產累積兼備 打造青壯世代璀燦人生

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依據壽險公會統計資料分析，壽險業於2022年度平均每人死亡給付金額為新臺幣57.8萬元；若以行政院主計總處之薪資調查公佈2023年全年受僱員工每人每月總薪資平均58,545元來看，國人投保壽險之平均死亡給付的金額尚不足以補償10個月的薪資，顯見國人身故保障額度的缺口仍然相當高。

台新人壽董事長蔡康表示，為了強化國人保險保障，台新人壽近期推出期繳投資型壽險「鑫鑽人生變額萬能壽險」，具有身故保障倍數較高、定期定額免除進場時點憂慮與降低投資成本、可附加不同類型附約等多項優勢，以協助民眾運用更多元的保險工具，滿足責任重大期間的保障需求。

「台新人壽鑫鑽人生變額萬能壽險」透過高保障倍數的保單設計，滿足民眾在成家立業的人生階段擁有適切的保障額度，安心打拼更能照顧家人。該保單的投保年齡為15足歲至64歲，提供包括身故保險金、完全失能保險金與祝壽保險金等不同的給付，適合身處人生責任重大期間的三明治族群加強保障之用；倘若風險不幸發生，壽險的保障功能即可提供身故或完全失能的給付，實現照顧家人的承諾。

除了身故保障倍數較高之外，台新人壽「鑫鑽人生變額萬能壽險」連結投資標的部份，可彈性調整投資配置比例，具有資金調度彈性，並透過定期定額分散投資風險；另有提供超額保險費的設計，更增添彈性加碼投入的便利性，相當適合年輕及中壯年族群，在補足壽險保障之外，增加一項累積財富的工具。

就搭配附約的功能來看，「台新人壽鑫鑽人生變額萬能壽險」可依客戶的需求額外附加多種類型的附約，包含癌症、重大傷病、住院醫療，意外等，進一步強化醫療和傷害的保障。

此外，「台新人壽鑫鑽人生變額萬能壽險」投資與保障雙管齊下，多元附約選擇，靈活打造最適合自己的保障組合，充分體現保險愛與關懷的理念，讓年輕及中壯年民眾，在進入人生重要的時刻能擁有鑽石般堅固的家庭保障，當退休時亦透過長時間累積的財富，擁有璀璨的退休生活，成就美滿的鑫鑽人生。