台北獨董協會、麥肯錫強強聯手 「價值創造與企業策略」研討會 企業治理如虎添翼

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台北獨董協會攜手麥肯錫台北分公司於今(15)日假遠企飯店舉辦首場研討會，以從董事會角度看待「價值創造」與「企業策略」為題，吸引近六十位董總、董事和高階主管共同與會，其中包括電子業及金融業知名人士亦共襄盛舉。

為協助提升董事及經理人的專業性，該系列研討會將藉由麥肯錫服務全球企業所獲得寶貴經驗，包括國際上最佳實踐案例來分享給上市櫃公司董事會成員及高階主管，為雙方合作計畫開創新局。

台北獨董協會理事長周大任表示：「協會致力於獨董制度優化及連結國際機構，期望能顛覆其他公協會的傳統運營模式，將有限資源聚焦於具有實質影響力的活動。」麥肯錫為回饋台灣工商業界提供業務成長環境，非常樂意與董事會成員和高階專業經理人分享成功經驗且能共同成長，進而促成雙方開啟合作契機。

研討會中首先由麥肯錫台北分公司董事朱名武、副董事陳妍頴擔任主講人，分別針對「公司做哪些事情能夠最大化的為股東創造價值」、「具備哪些要件才能制定出《戰勝命運》的絕佳策略」，及「給台灣企業董事會及經營者的建議」等三大主題提出看法，搭配實際案例覆盤分析及與會者即時意見調查，引發現場熱烈討論與互動交流。

隨後透過周大任的引言及提問，就「制定與執行企業策略過程中，經營團隊和董事會應如何互動」的議題，由台北獨董協會理事陳宏守，及麥肯錫全球副董事林亭佑擔任與談人。互動交流中發現台灣仍有相當比例上市櫃公司具濃厚家族企業色彩，其經營風格與公司文化不僅直接影響企業策略制定的準確性、及時性，也關係到能否有決斷的貫徹執行。有鑑於此，在現今充斥著黑天鵝與灰犀牛的紛亂商業環境下，一個具備專業能力與多元化的董事會，除發揮監督經營團隊的基本功能外，也應盡其所能協助董事長或大股東，制定出最大化全體股東、關係人（stakeholders）權益的企業策略，並憑藉其各自產業經驗與人脈協助克服執行決策時所遭遇的諸多挑戰。

周大任在研討會尾聲感謝與談人無私分享，亦對所有與會者就其他關注的公司治理或經營策略議題提出募集，作為未來協會與麥肯錫台北分公司規畫活動的主題方針。