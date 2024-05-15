海交會16日登場 估招商總投資額逾1千億人民幣

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第26屆海峽兩岸經貿交易會（簡稱海交會）將於5月16日至19日在福建省福州市舉辦。海交會組委會稍早指出，屆時將有多個招商項目集中簽約，預計本屆海交會簽約招商項目總投資額將超過人民幣（下同）1,000億元。

海交會源於時任福州市委書記習近平（現任大陸國家主席）於1994年親自創辦的「中國福州國際招商月」。本屆海交會由大陸國台辦、福建省政府主辦，福州市政府等單位承辦。福州市副市長趙明正日前在記者會中指出三大工作進展取得突破：一、台灣參與度高。二、突出實效實質。三、打造福馬（即福州與馬祖）「同城生活圈」。

截至5月7日，已有430多名台灣重要嘉賓確認與會，其中台灣及馬祖嘉賓超過300人，預計與會台胞總數將逾千人，創海交會歷史新高。同時，商總、電電公會，台中、金門、馬祖基層商協會等50多家重要工商團體確認與會。

其次，森田藥妝、冠捷科技等近50家上市及規上台企，富邦食品等近240家台灣及大陸地區台企將到福州與會，展開相關產業對接合作。屆時將有多個項目在2024兩岸商會合作交流活動、2024招商大會上集中簽約對接，目前已梳理70多個項目，總投資額超過1,000億元。

打造福馬「同城生活圈」方面，福州將在本屆海交會開幕式中發表福馬「同城生活圈」先行先試首批政策，進一步推動福州與馬祖產業合作，為馬祖居民在福州入學、就業創業、資格認證等方面提供更多便利和更大支持。此外，即將舉辦的第7次福馬磋商會籌備進展順利，前期已針對多項議題展開交流，海交會期間將進一步磋商。