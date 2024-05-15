「玉琳國師」將改編微短劇「世世動了心」 重現經典

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還記得1992年8點檔神劇「再世情緣」嗎？這齣由佛光山開山祖師星雲大師著作「玉琳國師」改編翻拍的8點檔，當時在全球華人圈造成轟動，時隔32年後，佛光山文化院今（15日）重磅宣布將攜手閃星耀木科技、專案製作人羅法平，共同打造網路微短劇「世世動了心」，要透過80-100集、每集2分鐘的方式重新詮釋大師小說，預定今年底上架，於新世代再掀「玉琳國師」熱潮。

「世世動了心」微短劇今日進行三方簽約儀式，現場特地準備粽子和大家結緣分享，並象徵這部微短劇製作順心、結果稱心，好運粽在身邊、發行後「包中」。

文化院院長依空法師表示，佛教在歷代佈教時，運用很多善巧方便將佛法傳出去，星雲大師本身也是創意大師，常開風氣之先，如他早期用音樂歌唱來弘法，從最初被批評到如今「佛教到處都在唱歌」，足可見他的智慧遠見。依空法師認為，微電影、微短劇是趨勢，這次的合作是與時俱進，用現代科技手法，將善的佛法傳播千里，發揮「一加一大於二」的效果，「今天適逢佛誕節玉成此事，更是意義非凡。」

「這不只是佛教界，也是台灣第一部微短劇，相信會掀起很大熱潮」人間福報社長妙熙法師表示，科技日新月異，世界已有翻天覆地改變，人間福報、佛光山文化單位擔任佛光山「眼目」，要能敏銳把傳統佛教、過去擁有的文化資產，以最先端科技傳遞給現代人。

目前台灣尚未有微短劇的製作，這次我們重新改編星雲大師著作「玉琳國師」，做現代化詮釋，每集約2分鐘，劇名取為「世世動了心」，他期待能讓年輕世代一窺大師經典小說、全新影視化後所綻放的魅力。

佛光山台北道場住持滿謙法師也分享，很歡喜見證這個時刻，「希望劇作能盡快出品，真的能出廣長舌相，覆遍覆三千大千世界。」

羅法平說明，微短劇名稱是從抖音開始，指用短視頻的戲劇方式、影視音手法呈現，和過去傳統媒體完全不同，是新的主流模式。「佛光山是華人宗教界深具影響力的組織，非常榮幸有機會，能改編星雲大師的小說。」他說，32年前中視翻拍60分鐘、36集的8點檔，邀來楊慶煌、況明潔擔綱男女主角，並由萬芳唱主題曲，屬舊賽道的播映方式，今年製作的微短劇，將有全新的宣傳與發行模式，「期待藉此賽道吸引15-45歲觀眾群，再度發揮討論度與影響力。」

「我承諾在預算之內，保值保量於時間內拍攝完成，且保證發行，以新的宣傳發行方式上架平台播出，讓全世界都能看得到。」羅法平表示，簽約後將緊鑼密鼓改編劇本，凝聚主創主演，預計八、九月開拍，最晚第四季要能上檔播出。他也希望能有新的主題曲、MV，讓更多年輕世代能傳唱欣賞。

閃星耀木科技總經理李健佑提及，「我媽媽是佛光山資深信徒，一直覺得佛教很莊嚴隆重，沒有想過佛光山會這麼前衛，接受微短劇」。他表示，這次合作頗富挑戰性，期許可用新穎、生動方式勾起年輕人對佛教興趣，「相信當他們有機會接觸佛法後，未來會再進一步認識佛光山整個系統。」

人間福報數位部總編輯婁靖平表示，兩分鐘影片長度很受現代年輕人歡迎，而內容如何濃縮發揚佛教精神，是很大挑戰，他也很期待；人間福報總編輯郭書宏分享，他小時候正是再世情緣忠實觀眾，正因電視而對佛教產生興趣，希望換了時空後，現代年輕人也能因微短劇而認識佛教，「相信拍出來會引起很大的轟動和回響。」