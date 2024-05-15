亞洲最大！陸首座火箭發動機垂直高空模擬試驗台建成

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大陸官方微信公眾號「中國航太科技集團六院」消息，5月15日，由航太科技集團六院101所研製建設的，亞洲最大、大陸首個發動機垂直高空模擬試驗台考台點火試驗取得圓滿成功。

該試驗台可實現發動機在千帕（kPa）級以下真空工作環境中，持續千秒高空模擬試驗能力，本次點火試驗的圓滿成功，標誌著試驗台完全建成並具備試驗能力，填補了大陸液體火箭發動機垂直高空模擬試驗台的空白，將為大陸重大航太工程提供重要保障條件，為後續重型運載火箭試驗條件建設提供重要技術支持。

該試驗台具備全程主動引射能力，整體綜合指標達到了國際先進水準，採用了先進的超-超單級引射技術，引射能力、效率和可靠性大大提升，設備規模和操作難度顯著降低；研製了蒸汽發生器多機併聯系統，突破了高可靠性火炬點火技術和擠壓、泵壓多模態穩定啟動技術，系統具備冗餘和即時故障診斷功能，具有良好的工作性能和廣泛的應用場景；解決了發動機推力自動校驗技術，在節省試驗準備周期的同時，將推力校驗精度提高了一個量級。

採用「數位世界多次迭代，物理世界一次成功」的研製新模式，通過縮比試驗驗證、數位化仿真、試驗工藝流程再造等手段，實現試驗系統即時健康診斷、試驗流程全數位化管理，確保試驗系統可靠，滿足型號發動機高空模擬試驗要求。

按照能力上台階、技術上水準的高標準，項目團隊開展數十次方案及技術論證，充分識別專案全局建設過程中的關鍵技術和研製難度，精心組織、大力協同，僅用一年時間就順利完成試驗台建設。該項目也成為了101所試驗設施建設專案中，建設規模最大、技術難度最高、建設周期最短的工程項目。

考台試驗準備過程中，團隊成員緊密配合、通力協作，克服考台試驗狀態新、任務周期緊、品質要求高等困難，集智攻關，嚴控狀態，聚焦變化，嚴格落實產品保障要求，有力保障了試驗台提前具備考台條件。

101所表示，將充分發揮該試驗台作用，持續提升液體動力試驗驗證能力，為保障大陸重大航太工程如期實施，支撐航太強國建設作出新的更大貢獻。