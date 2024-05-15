電業自由化路難行 政院今拍板取消台電強制分家條款

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電業自由化回原點。台電依照《電業法》修法規定，最遲應於2026年進行分割，拆成發、輸配、售電等3公司，打破一家獨大，以邁向電業自由化。但經濟部表示，今(15)日已獲行政院拍板同意，取消分割政策，讓台電維持原本大型綜合電業規模，下半年將提《電業法》修法。

雖然台灣早在1995年就開放民營電廠成立，目前也有 9家民營電廠(IPP)，之後2017年修《電業法》，又允許「綠電先行」，風電光電再生能源發售業者成立，但主要集中在發電與售電，台電仍是唯一一家掌握發、輸配、售的綜合大電力公司。

但國內長期維持一家獨大電力公司，屢遭批評，希望仿效國外電業自由化，讓電力市場公平競爭，藉此提升經營效率，消費者也可以選擇在不同公司購電。因此2017年《電業法》修法時，除「綠電先行」外，另一大重點為「台電分割」，規範台電以6到9年時間，除總部成立控股母公司外，旗下業務分割為發電、輸配電、售電等3大公司。當時遭到台電工會強力抗議，且由於財務、組織分割困難，中間經濟部提出二次延長，但最遲需於2026年完成。

不過，經濟部晚間表示，先前提報3大理由再修《電業法》，將當年分割條款拿掉，讓台電仍維持一家綜合電業性質，今獲行政院同意。

經濟部指出，基於三點理由不能讓台電分拆，首先是當年電業有自由化訴求，可是現在已有多元供給管道，像是綠電、儲能都在發展，時空環境不同。其次遇到俄烏戰爭，能源成本大幅波動，像英、日都有幾十家小電力公司倒了，印證維持一家大型國營電力公司，才能應付能源成本變動，且銀行才敢借錢，維持供電任務。

第三是2050淨零碳排目標，初期要做許多大金額投資，公司規模夠大才能負擔，同時確認不分割，也才能台電員工安心執行這項任務。

經濟部下半年將會提出《電業法》第6條修法，把國營綜合電業轉型為控股母公司，與其下發電及輸配售電公司的條文拿掉，會改新增其他執行任務上去，細節再討論。