南西新光三越「我的麻吉節」開跑 祭夏日吸睛色彩穿搭

新光三越台北南西店「我的麻吉節」開跑，檔期嚴選五大色系吸睛穿搭，從今夏最流行暖色系至冷色系，其中推薦「年度必買桃粉色系」的ONE TEASPOON經典連身褲、「迎接夏日豔陽紅橘色系」的Cotelac天然質感佯裝、「展現清新氛圍黃綠色系」的non stop條文拼接連袖綁帶襯衫、「注入浪漫氣息藍紫色系」的「TISSOT SEASTAR 1000 自動腕表」，及「經典不敗時尚黑白色系」的WILDMEET 探險野趣短袖上衣等，和麻吉享受時尚自由穿搭秀出好感情。 此外，以日本流行色協會2024年通透清爽的「Hello Blue」為選色，新光三越台北南西店也推出蜷川實花獨家卡友禮，5/16至5/17全館指定銀行單筆2000元贈「收進美好化妝包」、5/18至5/19全館指定銀行卡友禮單筆2000元贈「春華盛放購物提袋」，累計3萬元贈「 SONGEN松井 MINI電子式炫彩輕巧除濕機」等。 另即日起至5/26，有 《Sirotan 25周年期間限定快閃店》、《曼迪春日動漫祭》網羅人氣動漫；歐美粉紅炸彈《芭比POP UP STORE》也快閃南西新光三越；即日起至5/31還有台北首間快閃店OASIS馬琳糖，及高人氣繡球花冰「甜村天然手作霜淇淋」等。