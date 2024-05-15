運動員隱私被曝、訓練遭擾 陸體育界抵制畸形「飯圈文化」

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新華社報導，大陸全國體育宣傳文化工作會議15日在廣州宣示，大陸體育系統將全過程堅決抵制畸形「飯圈文化」對體育領域的侵蝕。

「飯圈」是大陸網路用語，意指「粉絲圈子」（fans），「飯」是「fan」音譯，組成的圈子叫「飯圈」。

近年來，大陸體育領域「飯圈化」現象屢屢引發爭議，不少體育人士深受其擾。中國奧會曾呼籲社會各界尊重運動員個人權益，理性追星，避免不當言行，堅決杜絕「飯圈」亂象向體育領域蔓延。

今年以來，大陸多地相關部門在網上開設專區，受理曝光運動員個人隱私、干擾運動員正常比賽訓練、粉絲之間互撕謾罵等問題的舉報。

大陸體育總局表示，要把堅決抵制畸形「飯圈文化」的意識和要求，融入運動員選拔、培養、輸送、安置的全過程，融入體育賽事活動組織、服務、監管的全過程，並在思想教育、宣傳引導、風險防控等多個方面採取有力有效舉措，推動形成多部門協同配合、全系統聚焦發力的共治格局。

大陸體育總局強調，要清醒認識到，「飯圈」亂象對運動員身心健康成長、運動隊為國爭光能力、體育事業可持續發展都極為不利。體育不應該、也不允許成為畸形「飯圈文化」繼續滋生的「引線」和「溫床」。解決這一問題刻不容緩，大陸全國體育系統必須高度警惕、快速行動。

大陸體育總局指出，巴黎奧運會在即，營造一個文明理性的輿論環境和網路空間，既是所有參賽人員的期盼，也是展現中國體育迷良好形象的需要。