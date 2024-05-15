新板希爾頓青雅以花入饌 春捲變身菊花吸睛 洛神花炒雞球超開胃

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一間餐廳除了經典菜色，依照季節適時變換菜單，也是吸引客人不斷回訪的重要因素。新板希爾頓酒店內結合新派粵菜與精緻港點的中餐廳「青雅」，推出「春暖花開」限定新菜，主廚劉桂山以春季的意象與食材為靈感，精選菊花、洛神花、玫瑰花等花材，以花入饌並結合經典粵菜和創新巧思，打造中西合璧的時令盛宴，最低220元起即可品嘗令人心花怒放的美味佳餚。

新菜色中最吸睛的「菊花炸春捲」，乍看頗像一朵朵盛開的大黃菊花，這道菜其實是以大眾熟悉的炸春捲來做變化，選用鮮蝦、花枝、豬肉等食材製成獨特餡料，春捲包製後手工修剪成菊花樣貌，再下鍋油炸至誘人的金黃色。「菊花炸春捲」外皮酥脆，內餡可吃到滿滿蝦漿，從外觀到風味，都令人記憶猶深，售價220元。

另一道同樣有菊花意象的「鮮菊百合龍膽班球」，先將本土養殖的龍膽石斑以手工切成球狀，再入鍋油炸鎖住水分，保持肉質Q彈緊實；大火爆香時沿著鍋邊淋上紹興酒，並加入魚球、當季時蔬，起鍋前搭配新鮮菊花一同拌炒即可。入口魚肉鮮甜滋味與菊花香氣瞬間散開，加上豐富的膠質，滋味優雅迷人。

以花入佳餚的還有「洛神花酸柑炒雞球」，洛神花不只可以製成飲品，還可搭配肉類一起烹煮，增添舒爽風味。「洛神花酸柑炒雞球」將雞肉醃製後入鍋油炸，鎖住肉汁，使肉質更加酥脆軟嫩，最後淋上以羅望子醬、檸檬汁與金桔熬煮製成的新鮮醬汁，再搭配若干深紅色的洛神花果肉，雞肉焦香鮮嫩，交織著奔放飽滿的水果酸甜氣息，鹹香酸甜很開胃，是款色香味俱全的料理。

重口味的「蝦干韭菜花牛肉」，主廚先將蝦干透過蒸氣釋放鮮味，取肉留下蝦汁精華，接著鍋中爆香蔥薑，再放入蝦干、牛肉、韭菜花等食材大火快炒，並以蠔油、蝦汁和紹興酒賦味，牛肉因蝦鮮襯托更顯鮮甜，結合韭菜花的脆嫩口感，整道菜鑊氣十足、香氣四溢，值得一嘗。

「碧綠蟹肉扒鮮奶」發想自粵式經典老菜「大良炒鮮奶」，料理精髓在於蛋白與鮮奶的比例，以及火候掌控。主廚以冷油熱鍋的方式慢慢將鮮奶炒成片狀，過程中需非嘗注意油溫的精準控制，使鮮奶處於滑動狀態，隨後凝固取出，放上蟹肉、時蔬擺盤，口感細緻滑順，滋味清淡卻可品嘗到濃郁奶香，深受食客青睞。

此外，精緻小點也可看到花的意象，其中「玫瑰花蝦餃」，將蝦餃染上春季色彩，一顆顆宛如含苞待放的豔麗玫瑰。主廚以澄粉、太白粉製作晶透Q彈的粉紅色外皮，包覆新鮮草蝦製成的內餡，手工捏製造型並以中大火蒸熟，將鮮甜海味鎖住。外觀緋紅剔透，色澤誘人，每一口咬下，都能感受多層次的鮮彈爽滑口感。

外型似菊花的「女神菊花酥」，將油酥、油皮層層堆疊的鬆香酥皮，以特殊技法將磨碎的玫瑰花瓣揉入麵糰之中，包裹綿密的烏豆沙內餡，烤製出爐的菊花酥，以玫瑰花醬妝點，同時賦予酥餅雅緻的香氣與層次，香甜不膩，老少咸宜。