分割台電打破獨大喊卡　　學者認同虧損難執行

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為了打破一家電力獨占上下中游市場，台電原本被要求最遲2026年要完成分割，拆成發電、輸配電、售電等3家公司，但是行政院今(15)基於大規模公司較可承受成本波動理由，拍板同意分割喊卡，讓台電維持現行大型綜合電業規模。不過此也讓電力自由化政策走了半套，不過學者都支持「暫緩」，理由是台電現在大虧數千億，這個節骨眼要做有困難，也難以籌資去負擔穩定供電責任。

長期關心電力的江大學經濟系教授廖惠珠指出，這兩年台電大虧，金額已有3000多億，這個節骨眼如還要分割，確實有其困難，因此先「hold」住，她認為是可以接受。

台灣綜合研究院院長吳再益也持相同觀點，說台電虧幾千億，要發行公司債籌資，這時如果拆成3家公司，除發電部門賺錢，其他輸電、配售電等是小弟，「又小又瘦」，難借錢，沒有資本怎麼承擔穩定供電責任？

他進一步說，輸配電部門需要做強韌電網建設，是非常龐大投資，不是光靠收收發電業者「過路費」就能支應。而當年電業法修法要自由化時，也還沒出現2050淨零目標，以後台電必然被苛以碳捕捉、碳封存等減碳工作，沒錢也很難研究與執行，因此台電並不宜拆散。

廖惠珠強調，要達成全面電業自由化，直接分割台電確實最快，但現在既然有困難，可以放慢一點，不代表自由化目標就不走。另外，目前國內已有其他綠電售電業、電力交易平台等，民間業者已能參與電力服務，並非跟過去環境一樣。

2017年之所以修《電業法》，要求台電分割，是希望把發電、輸配電、售電開放，引進足夠的市場競爭，也可免獨占造成台電長期經營效率不佳，同時給民眾如同自由選擇電信公司一樣，向不同電力公司買電權利。