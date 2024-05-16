臨時抱佛腳，考後即忘！學習專家揭真相

打從你第一次開始參加考試以來，你可能總是被告知「不要臨時抱佛腳 」。

「臨時抱佛腳」意味著把大部分或所有的學習時間安排在非常接近考試的時間，換言之，如果你打算花五個小時來準備周五早上的考試，那麼臨時抱佛腳就是在周四晚上拚命讀書五個小時。另一種讀書方法，是在考試前連續五天每天讀書一小時—學習時間的總量一樣，只是分布方式不一樣。

研究記憶的學者們，幾十年來一直在研究這種時間安排的變化，而且時間安排其實會對你日後記憶內容的好壞有很大的影響。以下是我最近特別喜歡的一個例子，因為它很貼近大學生的經歷。

研究人員把在上心理學入門課程的學生找來當受試者。他們挑選了六十四個關鍵概念，然後隨機選擇其中三十二個概念來進行額外練習。他們為這些項目建立了一組抽認卡簡報，學生們使用該簡報，直到正確地記住了所有項目。他們必須這樣做三遍，而且是分散於幾個星期。

然後實驗者分析了學生在期末考上的表現，把測驗「練習過的概念」的題目跟其他三十二個沒有獲得額外練習（學生是自學）的概念分開來（請記住，這是一門真正的課程，學生拿這堂課是為了成績）。

研究人員問學生是如何學習時，學生大多說他們在考試的前一天晚上讀書，也就是臨時抱佛腳。而且臨時抱佛腳算是有點用處。學生在期末考的「臨時抱佛腳」題目上的表現不算很糟—正確率為七十二％，而他們透過在學期中使用抽認卡練習而獲得的正確解答率為八十四％。所以，臨時抱佛腳雖然不會帶來出色的表現，但也不算太糟。

而研究人員真正想知道的是，學生在期末考結束後是否依然表現出對資訊的良好記憶力，所以他們付錢請一些學生在期末考後的第三天或第二十四天回去參加另一場考試。這場額外的考試，用不同的考題測驗了相同的概念。

在第三天的考試上，學生們只答對了二十七％的「 臨時抱佛腳 」題目；但在之前用抽認卡練習過的考題上，他們得到了八○％的正確率。更神奇的是，參加第二十四天考試的學生，在之前用抽認卡練習過的考題上，仍得到了六十四％的正確率。只要你不在乎是否在考試結束後立即把學到的東西還給老師，臨時抱佛腳就「有用」，而分散式學習法則可以防止這種迅速遺忘。

這個結果對你來說意味著什麼？在某些情況下，我能理解你為何臨時抱佛腳。也許你只是為了好玩而學習一門課程，你也不在乎以後是否記得任何內容—這在你的優先序上順位很低，我能理解。但是，如果你在日後需要想起課程的內容(例如，你參加了有關該科目的更高級課程)，請想想「臨時抱佛腳」到時候會害你必須付出多少額外的努力。如果你之後打算修讀「生物學進階 」科目，但你現在卻為「生物學入門」的考試臨時抱佛腳，那你只是在把更多工作量丟給未來的你。

你應該知道的另一件事（在我描述的實驗中並不明顯的）是：臨時抱佛腳感覺好像很有用。想像一下：你和我都嘗試在心理學入門課程中學到六十四個概念，而我在五個晚上每晚研讀十分鐘。在每個晚上，我重新開始讀書時，已經忘了之前二十四小時讀過的一些內容。這令人沮喪，感覺好像我的學習不太順利。

但是「重新學習」（relearning）是讓記憶持久不衰的好方法。

而跟我不一樣的是，你是在昨晚讀書五十分鐘。在那五十分鐘結束時，你感覺很棒，好像你清楚記住了課本的內容。而事實上，在我們倆昨晚完成學習的那一刻，你可能記得比我更多；但在兩天後，你會忘記大部分的內容，而我不會。

一個很明顯的問題是：「如果我不把所有的學習都集中在考試的前一天晚上，我到底應該怎樣分配學習時間？」人們一直在試著找出最具體、最有效的練習時間表，現在也有很多應用程式聲稱能在最佳時間為你安排練習，取決於你希望能記住內容多久，以及你到目前為止在記憶力測試上的表現。

我認為你沒必要擔心「練習的最佳分布時程是什麼」，重點是要進行一些記憶分配。假設追求「完美」的練習分配，意味著你應該在周日一大早五點五十七分起床來考自己法語動詞，那你就會乾脆放棄。把練習時間分散開來就對了，而且如果可能的話，請在練習之間睡一晚。換言之，最好在周二晚上學習，睡一覺，然後在周三早上學習，而不是周三早上學習後緊接著在同一天晚上學習。