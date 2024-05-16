重複閱讀對記憶沒幫助 反誤以為「真的」懂了

想像一下，你正在修習一門名為「創新」的商學院課程。你聆聽一堂關於穿戴式科技的課：這類服裝和首飾能蒐集並記錄心率和體溫等生理數據。這堂課相當有意思，而且你能毫不費力地理解。然而，過幾天再次上課時，教授居然開始講述完全一樣的課堂內容。教室裡響起一陣私語聲，但教授不予理會。不久後，有人舉手，指出教授已經講過這堂課了。教授說：「沒錯，但這是很重要的內容，所以值得重複。」他繼續講述跟上一次一樣的演說：相同的投影片、相同的軼事、相同的 「突發性」笑話。

你會做何感想？

如果你跟我一樣，你會覺得這是在浪費時間。我會心想：「對、對，你上一次已經說過了。這些我都已經知道了，我現在根本沒有在學新的東西。」

那麼，我是不是知道演講者正在重複敘述的內容？是，但也不是。一方面，我知道我聽過這個內容，這個判斷是基於我對上一堂課的記憶，從這個意義來說，我 「 知道 」它。但如果我試著對他所說的內容進行總結，效果可能不會很好。

許多研究記憶的學者，區分了兩種從記憶中提取資訊的方法。第一種方法是快速的，需要很少的注意力，但它只能提供有限的資訊，它可以識別某件事是否是你熟悉的；它會告訴你你以前是否遇過某個情況，但它無法告訴你任何與之相關的東西，或告訴你是在哪裡或何時遇到它。第二種記憶過程可以提供與某件事相關的情報，但這個過程需要注意力，而且發生得更緩慢。

你可能對這兩種記憶都有印象。例如，你在街上看到一個人，而剛剛提到的第一種記憶過程會告訴你：「你認識這個人！」所以你為了取得更多情報而啟動第二種過程：這個人叫什麼名字，我是如何認識他的？第二種過程可能拿不出任何成果—你不知道那人的名字、你是如何認識他的……。但這不會讓你對 「我以前見過他」的確信感變得薄弱。

在技巧中，我提到重複閱讀是最常見的學習技巧之一，並指出它不是一種有效的記憶方式；你應該思考「意義」，而重複閱讀並不能保證這一點。

我們在這裡思考一下「重複閱讀沒效」的另一個原因：重複閱讀會誤導你以為「我知道這個內容」。重複閱讀就像第二次聆聽穿戴式科技的課堂，你在重複閱讀時會心想，「沒錯，沒錯，我之前看過這一切，這些我都很熟悉。」可是你只有獲得這種感覺—你得到的「知道」的感覺，是來自於評估你以前是否見過某物的記憶過程。你想的沒錯，你以前是看過它，但「知道你以前看過這個內容」並不等於「你能談論或分析這個內容 」。你重複閱讀的次數越多，評估熟悉度的過程就越會告訴你：「你以前看過這個了！」

明確來說，如果是為了「理解」，重複閱讀是有用的。如果你讀了一些東西但不明白，就再試一次，但重複閱讀是一種糟糕的記憶方式。重複閱讀對記憶沒有多大幫助，這已經夠糟了，但更糟的是它讓你「以為」你對內容的了解有所提高。