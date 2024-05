金正恩的第一心腹 朝鮮一姊金與正

許多評論家認為,金與正形同哥哥「祕書」的角色。例如,為了與川普召開第二次峰會,2019年2月時,金正恩從平壤搭乘火車前往河內,車程共4,500公里、歷時69個小時。在過程中,曾有攝影機拍到兄妹倆半夜在休息站,獨自站在火車旁,地點位在中國廣西省南寧市,距離越南邊境僅兩百多公里。當時金正恩抽著菸,他的妹妹則雙手幫他捧著水晶菸灰缸。有人看到這一幕後,用「唯命是從」來形容金與正。

然而,金與正的行為絕對稱不上唯命是從,而是展現了她的獨特性──她是北韓領導人唯一全然信任、能在沒有傳喚的情況下隨時接近他的人。她並非唯唯諾諾的祕書,而是滿懷信心、一絲不苟、富有母愛光輝的女性。她這麼做,是為了確保哥哥不會遺留含有他DNA跡證的菸蒂,以免遭外國情報單位取走利用。

除了金正恩的妻子外,沒有人能和金與正一樣,以有如第一夫人的身分,跟金正恩有如此親密的接觸。但李雪主終究並非政治人物,在國家事務上,能輕易接近最高領導人的除了他親愛的妹妹外,沒有第二人。

2019年2月26日約莫中午時分,火車駛進河內車站,金與正是第一個下車的人。她身穿黑色套裝和高跟鞋,下車查看四周,確定沒有危險後,重新上車帶領哥哥出場。

而在金正恩收到花束時,她一個箭步向前、推開金英哲,將累贅的花束從哥哥手中接過。當天稍晚,也有人看到她在偵查索菲特傳奇大都市酒店(Sofitel Legend Metropolitan Hotel),這是金正恩與川普將舉行峰會和晚宴的地點,也有人拍到在她哥哥訪問前,金與正也先行去了北韓大使館一趟。

若非身上流著白頭山家族的高貴血液,北韓的第一妹妹忙於檢查會面地點和照顧哥哥的行為,可能讓人將金與正歸類為「活動策劃人員」或「禮賓司」的角色。然而金與正的角色遠不止於此。畢竟,金正恩的國政事務,包括外交訪問,都是家族事業的一部分,而她是以獲得老闆全部授權的角色,來推動和監督這些業務。

然而,金氏兄妹在河內遭遇意外的滑鐵盧。家族磨練多年「先誘騙後享受」的策略踢到了鐵板。他們舟車勞頓、千里迢迢從北方過來,期望的就是川普奉上大禮:解除美國和聯合國對北韓的所有制裁,以換取北韓關閉寧邊的核子反應爐(反正對北韓來說,這也只是虛晃一招),接著他們就能再次搭上火車,享受一趟春風得意、滿載而歸的返家旅程。

兩人的父親曾在1994年、2005年、2007年,和2008年祭出同樣的計策:為了讓北韓短暫關閉反應爐幾年甚至幾個月,川普的前幾位美國總統,慷慨贈予了價值超過13億美元的燃料和食物援助作為回報,而南韓的援助更是美國的10倍。

美國不僅恢復了對北韓糧食援助、解除金融制裁,2008年,美國國務院還將北韓從支援恐怖主義國家的黑名單上除名(雖然川普在2017年,奧托.瓦姆比爾逝世後,已重新將北韓放入名單)。

北韓真正的計謀並非從未被抓包過。例如1994年,北韓在簽訂《朝美核架協議》(DPRK-U.S. Nuclear Agreed Framework)後,仍暗中推進濃縮鈾計畫;或是在2000年左右時,六方會談正如火如荼的進行時,持續向利比亞和敘利亞提供核武原料。即便如此,美國仍選擇以禮相待,而非刺激北韓,進而引發平壤當局對南韓發動小型但致命的攻擊。

北韓後來還幫助敘利亞建造了與寧邊幾乎一模一樣的核反應爐,美國對此事,還是採取睜一隻眼閉一隻眼的態度。由於美國自己身陷2003年入侵伊拉克的政治泥淖,以至於以色列想要發動軍事行動、炸毀敘利亞核反應爐時,小布希政府決定袖手旁觀。

在經過幾個月內部商議後,以色列最後單獨行動。2007年9月6日,以色列出動8架空軍戰機炸毀反應爐。而敘利亞作為《核不擴散條約》(Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons)的簽約國,也只能摸摸鼻子吞了,免得它跟北韓嚴重違反條約的核武合作招致進一步審查。