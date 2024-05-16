有如一起床就跑馬拉松，倒底該不該吃早餐？

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

各位對早餐有什麼印象？

早餐很重要，不輸午餐和晚餐，所以大家即使睡眼惺忪也硬是要吃早餐。有人慌慌張張只吃咖啡配吐司，有人堅持吃得確實，白飯、味噌湯、烤魚，多元又豐富。

愈是堅持養生的人，愈相信早餐吃得好有益健康。

一般鼓勵吃早餐的理由包括「不吃早餐會缺糖，大腦沒有能量就無法運轉，影響工作和學習」「三餐按時吃才不會胖」，甚至還有「不吃早餐就不想排便」。

但這些全都是大錯特錯。

當今日本的社會與民眾幾乎全年無休，超商和餐廳開到半夜，真的非常方便。然而，人體內有個歷史悠久的生理時鐘，就是日出而作，日落而息。

各位想必都經歷過熬夜或通宵，隔天肯定身體不舒服。或者半夜吃零食，也會有罪惡感。

人的內臟也由生理時鐘掌管，大致將一天二十四小時分成三個時段，分別是「排泄，消化，吸收」。

凌晨四點到中午屬於「排泄」時段，將體內多餘物質排出體外，比方說我們睡覺的時候會流汗，就是一種排泄。排泄時段會將體內的疲勞物質、毒素和廢棄物混在汗水、尿液、糞便中排出體外，所以我們一起床就想尿尿。有花粉症的人肯定知道早上起床會「涕泗縱橫」，猛打噴嚏流眼淚，這也是因為身體在排泄時段會試圖從各種管道排放毒素和廢物。

從中午到下午八點是「補充營養與消化」時段，下午八點到凌晨四點是「吸收與代謝」時段。中午到下午八點之間要用餐，攝取營養，消化食物；接下來的代謝時段，身體會吸收營養，修補破損部位，維持我們的健康。

如果要維持這個時鐘，必須把吃飯、就寢與起床時間規定好，而且說到做到。尤其早睡早起是維持健康的一大關鍵。

但是吃飯時間呢？你有按照生理時鐘來吃嗎？

如果按照生理時鐘來看，我們平時吃早餐的時段屬於排泄時段，也就是容易排便排汗的時段，而不是補充營養的時段。腸胃等消化器官在排泄時段還沒睡醒，而掌握人體活動的要角「酵素」也還在休眠，這個時候吃早餐，維持人體健康的要角「酵素」無法充分運作，結果造成消化不良。另外，晚餐吃得晚就容易胖，也是因為身體在晚上八點過後會進入吸收模式。

我在寫這本書的時候是六十七歲，在四十歲之前也跟各位讀者一樣每天吃早餐，現在回想起來，以前真的比較容易累，而且身體毛病多。

但是後來我學了酵素營養學，得知吃早餐反而有害健康，因為會對身體造成沉重負擔。

美國書籍《自然衛生學》（Natural Hygiene）裡面說，吃早餐對身體造成的負擔之重，有如一起床就跑全馬。平時跑全馬的負擔已經夠重了，剛起床就跑更累，沒精神又沒體力，沒有幾個人會想要一起床就跑步。這可以說明吃早餐對身體的負擔有多大，而後面我會詳細說明原因。