雙北旅遊 外國人來台愛去這裡玩！山城海景熱門必訪三日遊

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行遍天下與全台最大旅遊規劃行程平台「Funliday」合作，根據熱門搜尋與行程數下載排行統計，介紹在眾多日本與港、澳旅人心中，離海很近又依偎群山的雙北三天兩夜之旅，不僅有壯闊海洋、秀麗山城，還有歷史豐富、人文薈萃的老街和漁村文化，深入瑞芳的九份老街、深澳漁港、十分老街；優游淡水老街、享受陽明山國家級風景。

坐落在新北市東北角的瑞芳區，擁有多個國家級的景點，其一就是以美食和夜色聞名的九份老街，狹窄的街道洋溢懷舊的氛圍，加上多部知名電影、偶像劇和綜藝節目在此取景，使得九份在日本、韓國、港澳旅客心中，一直保有超高熱度。跟著海外旅客一起漫步蜿蜒的九份石階，遠眺紅色燈籠和漁港交織的燈火，品嚐「魚丸伯仔」的豬肉內餡料裹魚漿豆干包和「九份賴阿婆芋圓」的手工芋圓、地瓜圓、芝麻圓、紫薯圓等甜品，換個心情優游探索，就會愛上這座山城。

九份老街好吃好買的商品不少，基隆市的百年李儀餅店九份總店就在街上，除了深受日本旅客喜愛的綠豆沙餅、咖哩酥與鳳梨酥，不妨也試試新口味的芋頭酥和奶油太陽餅。除此之外，鄰近九份山城的水湳洞與黃金瀑布一帶，還藏有超高人氣的About café寬哥的關於咖啡，這個遠離城市喧囂的隱藏版秘境，由主人寬哥親手打造，店內招牌是手作義大利麵、焗烤番茄麵包和提拉米蘇等輕食，加上講究的咖啡，讓人感到舒適愜意。

About Café招牌：焗烤番茄麵包。圖／行遍天下

若想在山城住上一晚、收藏九份絕美夜色，水湳洞附近的Ample villa小希臘民宿是絕佳選擇，這間希臘風情夢幻旅宿，從裡到外都是純白素色，女主人以雕塑與畫作裝點空間，讓每個角落洋溢濃濃藝術氣息，全館共有5棟獨立的無邊際的海景泳池房，配備簡約風的木質傢俱，英國名床、日本TOTO馬桶、義大利精品沐浴、藍芽音響、瑞士Nespresso頂級咖啡球、Acqua panna天然礦泉水等等，水果、泡麵，供住客免費享用。下榻於此，即可眺望海上日出和基隆嶼，又能俯瞰溫暖海風交會的陰陽海，充分洗滌旅途疲憊，喚醒生活能量。

Ample villa小希臘民宿。圖／Ample villa提供

享受完Ample villa小希臘民宿的晨泳與海景早餐，就近前往水湳洞遊客中心旁的陰陽海觀景台，欣賞基隆山、茶壺山和十三層遺址等山城景色，並且俯瞰陰陽海的雙色海水，對於喜歡拍照的旅人，這是世界罕見的海洋奇景。

緊接著走訪漁村風情的瑞芳區深澳港，漫步海天一線的水畔，再沿著指標探訪深澳象鼻岩，原本形狀酷似一隻大象鼻子的象鼻岩，不久前因為長年風吹雨淋侵蝕作用，象鼻損壞掉入海中，仍然不減旅客的興致，沿途海景伴隨的奇岩怪石，可以拍攝許多好照片。

這天的重頭戲，是體驗串聯瑞芳地區八斗子站連接到深澳站之間的深澳鐵道自行車，也是全台唯一依山傍海的鐵道自行車，全長約1.3公里，單趟騎乘需30分鐘，色彩鮮艷的河豚造型自行車童趣可愛，每輛可供兩人同騎，沿途除了行經無敵海景與山景，還會穿越神祕的海洋光環境隧道、富含人文魅力的建基煤礦遺址。

自行車抵達八斗子站後，可下車欣賞八斗子海岸風光，再原路騎回深澳站，繼續前往濱海公路旁、由攝影師何經泰與友人以貨櫃打造的「HOHObase好好基地」，這是一家咖啡館也是老屋藝廊，許多人特別喜歡在貨櫃屋二樓喝咖啡，享受療癒的看海時光。

最後來到新北市平溪區的十分老街，當年運送煤礦所興建的鐵路支線「平溪線」，串起了十分、平溪、菁桐等老街，可體驗「火車門前過」的新奇感受，旅人在此放慢腳步穿梭鐵軌街道，選購天燈小物和明信片，品嚐兒時復古零嘴，最能體驗礦區懷舊氛圍，被譽為世外桃源的「十分風景區」以水量豐沛的十分大瀑布最引人入勝，展現山水相依的魅力！

旅程最後一天來到日本旅客喜愛的淡水老街，街道兩旁一字排開的店鋪，琳瑯滿目，好吃好玩又好買，烤魷魚、烤鳥蛋、鐵蛋、魚酥、淡水魚丸和阿給等特色小吃，都值得一嚐，走累了就在平價按摩店享受放鬆的泡腳樂，休息後再繼續旅程。

淡水河畔不僅規劃成騎車、賞夕陽的黃金海岸，水畔還有許多河景第一排的咖啡館與餐廳，峇里島風情的水灣餐廳榕堤店顧名思義以淡水河景為賣點，經營團隊遠赴印尼峇里島取經，由專業設計師建造，將榕樹葉形融入屋頂，再以木、竹、茅草等天然建材點綴，包括桌椅、燈飾和網美打卡區的擺設，都從峇里島帶回，整體氣氛閒適浪漫。

午餐過後，漫步數分鐘可達漁港旁的浪花丸かき氷．淡水分号，店裡的日式刨冰口感綿密、造型迷人，可以自由搭配鮮果與醬料，自在坐在港邊，迎著淡水河景享受沁涼甜美的刨冰，為這個夏天留下難忘的回憶。

山海之旅三日遊的尾聲來到繁華的台北城，隨即遠離都市塵囂前往陽明山山仔后的美軍宿舍群，在綠意環繞下的草山小鎮 大衛小小羊 David& Alpaca，和店內的人氣明星羊駝「小麥」和「小小」相見歡，除了體驗餵食樂趣，晚餐時間店內供應各式排餐、小火鍋和風味點心，吃飽吃巧。入夜後，不妨轉戰陽明山半山腰眺望璀璨夜景，屋頂上、草山夜未眠、Wonder.land 仙境都是裝潢華美視野佳的景觀餐廳，也是打卡熱點，足以為三天的旅程畫下美好句點。

文／行遍天下

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