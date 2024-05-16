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美國│OpenAI創辦人蘇茲克佛離職

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OpenAI共同創辦人暨首席科學家蘇茲克佛（Ilya Sutskever）宣布離職，職缺將由研究總監帕喬基（Jakub Pachocki）接替。蘇茲克佛是去年11月OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）短暫下台的關鍵人物，外界近幾個月一直臆測蘇茲克佛的去留。蘇茲克佛透過社群平台X表示，OpenAI的發展軌跡堪稱「奇蹟」，他有信心OpenAI在目前管理階層的帶領下，打造「安全又有益」的AI。

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