產險首季幾乎全都賺 扭轉去年虧損窘境

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

根據各產險公告，受惠於業務承保利益及財務投資利益增加，除法巴產險首季虧損3,000多萬元外，各產險今年首季全都賺，總計20家產險首季稅後盈餘88億元，大大扭轉去年同期虧損窘境。

市占率近25％的富邦產險終於走出防疫保單鉅額虧損的陰霾，首季稅後盈餘再度躍上產險業獲利之冠，13.62億元，富邦產去（2023）年全年稅後仍虧損23.27億元。富邦金之前為支應富邦產的防疫保單理賠，對富邦產大幅增資，使富邦產險股本膨脹146億餘元，帳上保留盈餘為-96.87億元。為了改善財務結構，富邦產董事會已通過減資116.78億元，在減資完成之後，該公司股本為30億元，未來有機會再成為富邦金控的旗下金雞母。

除了富邦產外，首季稅後盈餘超過10億元還有中再保的10.71億元，較去年同期6.52億元成長64％；新光產、國泰產等首季稅後盈餘分別是8.8億元、8.68億元，分別較去年同期成長94％、250％。另在防疫保單虧損數百億元的和泰產，首季稅後盈餘來到7.098億元，是產險首季獲利前五強。

排名第六至第10名的產險公司首季稅後盈餘都逾4億元，如明台產是6.83億元、新安東京海上產險4.95億元、泰安產為4.72億元、旺旺保4.05億元以及台產為4億元，首季獲利年增率也都50％起跳。

若以每股盈餘排序，則以國泰產險的4.34元最高，其次是新產的2.78元、明台產的2.69元。