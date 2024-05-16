奧迪純電小休旅Q4 e-tron早鳥價199萬起 首發版接單逾200張

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

台灣奧迪持續拓展純電產品陣容，再發表全新都會純電休旅Audi Q4 e-tron及Q4 Sportback e-tron正式上市，共提供五車型，早鳥車價199萬元起，並率先搭載最新Audi connect TW聯網功能。

台灣奧迪總裁安薩瑞表示，隨著全新Audi Q4 e-tron及Q4 Sportback e-tron車系加入，e-tron純電休旅陣容更加齊全，可滿足各級距的購車需求。除持續引進新產品，奧迪亦同步優化充電網絡與數位服務，從產品與顧客體驗雙層面落實「electrify Taiwan」策略，為奧迪車主打造完整便捷的純電生活圈。

配合品牌概念店開展，台灣奧迪也宣布Q4 e-tron及Q4 Sportback e-tron上市，五車型早鳥車價自199萬元起，台灣奧迪表示，日前搶先預售的Q4 Sportback e-tron 45 Edition One首發版已累積逾200張訂單。

Audi Q4 e-tron車長僅4.59米，車身運用短前懸設計搭配大尺寸輪圈和壯碩的肌理線條，堆砌出迷人姿態；而Q4 Sportback e-tron 更採流線低趴的斜背式轎跑設計，賦予動感美學，同時兼顧空氣動力學，Q4 e-tron的風阻係數Cd值為0.28，而Q4 Sportback e-tron的阻力係數 0.26。

Q4 e-ton車系在緊湊型休旅車尺碼下，擁有媲美中大型休旅車型的寬敞腿部空間及行李箱容量，展現優異的實用機能；後座採4／2／4分離式設計，便於乘客彈性調整，於基本乘坐模式下行李箱容積520公升，最大可擴充至1,490公升(Sportback車型：535／1,460 公升)，日常生活行駛、工作載物靈活姿意轉換。

此外，Audi Q4 e-tron 亦提供Matrix LED 矩陣式頭燈供選配 ，不僅提供更清晰的燈光辨識度之外，更提供4種日行燈樣式，駕駛者可依喜好透過車內MMI系統進行選擇，營造專屬風格。

Audi Q4 e-tron 全車系配備容量達 82 kＷh之電池模組，透過優化的電能科技，充電功率可分別達135kW與175 kW；並首度導入CCS 2充電規格，於最高直流充電之下，充電10分鐘即可行駛約130公里，經WLTP 測試Q4 e-tron 最高續航里程達544公里，Sportback車型更可達562公里。

動力編成部分，全車系提供45 以及55 quattro 兩款動力規格。其中 45動力車型搭載後輪驅動馬達，具備最大動力輸出286 PS；55 quattro 動力車型則配置前後驅動馬達，最大輸出功率為 340 PS，0-100 km／h 加速最快5.4秒內完成。全車系皆可透過one-pedal driving 藉由動能回充提升能源使用效率，亦可依駕駛習慣設定動能回收等級；而操控部分S line車型更配備運動化懸吊，使車身降低15mm，提供更直覺的路感回饋，quattro車型亦搭載progressive steering 跑車式轉向系統，提升轉向反應，賦予運動化及靈活駕馭感受。

Audi Q4 e-tron全車系標配Audi 智慧型手機介面附 Apple CarPlay 功能、MMI touch response 觸控回饋操作介面，給予車主豐富的行車科技輔助。

國內數位消費習慣迅速演進，Audi Q4 e-tron 車主註冊登錄myAudi TW app、綁定愛車後即可使用Audi connect TW 聯網功能。Audi connect TW 整合即時車況、行程記錄、充電漫遊、智慧支付及尋找愛車等服務，輕鬆開啟智慧純電生活。