SKODA全新輕旅Scala上市100.8萬元起 早鳥升級駕馭套件

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SKODA去年在台銷量首度破萬，再發表全新Scala，兩車型價格自100.8萬元起，去年單一車款領牌約735輛，隨著新車上市，Skoda Taiwan總裁李御林表示，看好，若原廠供應穩定，今年將可進一步成長至逾800輛。

配合新車上市，SKODA也特別推出早鳥優惠，於8月31日前完成掛牌，即享早鳥免費升級駕馭樂趣套件（價值5萬元），套件包括駕駛座八向電動調整座椅、方向盤換檔撥片和駕駛模式選擇功能。

李御林表示，今年SKODA共將有六款新車上市，由入門掀背Scala率先登場，Scala以擁有優於同級車的空間格局，以及經濟與效能兼具的引擎動力，上市後在台銷量相當穩定。

受到紅海危機影響船運時間延後，李御林表示，在舊車款賣完後，Scala歷經一兩個月無車可賣的狀態，不過，隨著全新Scala正式到港並開始交車，由於新車外觀更具運動跑格，內裝質感更為提升，再加上各項配備升級，樂觀上市後銷售成長動能。

為強化整體視覺感受，Scala全新改款車型於車頭部分採用全新鍛黑3D立體水箱護罩設計，透過高光澤／霧黑雙材質的交織堆疊，搭配新世代水晶造型的前氣壩中央進氣格柵，展現出更具層次感的視覺氛圍。車尾部分，則是透過全新Skoda廠徽字體、全新LED尾燈組（含動態序列式LED方向燈）、全新LED後霧燈、整合更具運動風格的後下擾流搭配新式樣後保險桿。

在座艙格局上，Scala沿用概念車Vision RS設計理念，運用軟性面料及高光澤飾條，再援引水晶切割線條設計筆觸，打造出令人耳目一新的質感車室空間。在此基礎之上，全新Scala在內裝部分，將重心放至使用者介面。除10.25吋全螢幕全彩數位儀錶板，可帶來清晰易懂的車用資訊判讀介面外，懸浮式彩色觸控MIB多媒體資訊娛樂系統亦同步升級至8.25吋，並支援無線Apple CarPlay以及Android Auto智慧型手機連線功能。

除此之外，全新設計的三幅式運動化平底多功能方向盤，搭配霧銀飾條及打孔真皮包覆讓質感大幅提升。全新Scala深化整體車室實用機能，將雙區恆溫空調面板新增風量調整按鍵，讓操作更為直覺。至於座艙內建的無線充電板及四個USB Type C充電插孔，最大充電功率更直接提升三倍至15W及45W，完美呼應品牌Human Touch以人為本打造無拘移動生活的理念。

本次Scala全面升級為黑色Suedia真皮混搭座椅，搭配橘色滾邊車縫線設計，乘坐體感及視覺質感雙重升級。同時受惠於集團MQB模組化底盤平台之優勢，Škoda Scala在長4,362mm、寬1,793mm、高1,471mm、軸距2,649mm的先天尺碼條件下，仍可建構出同級最為寬敞的車室，營造出極致舒適的空間。

至於可媲美SUV車型高達467公升之行李廂空間，更可透過後座椅背傾倒機制，擴充至同級最佳的1,410公升，再加上多樣化儲物設計、平整化雙層底板和電動啟閉尾門，更為駕駛與乘客帶來輕鬆寫意的載物旅程。

全新Scala提供兩款汽油動力，分別為1.0 TSI以及1.5 TSI，其中1.0 TSI豪華動能版搭載直列三缸渦輪增壓引擎，最大馬力提升至115hp／5,500rpm，同時20.4kg-m的最大扭力也能於2,000-3,500rpm區間全數湧現，再搭配七速雙離合器DSG自手排變速箱，讓1.0 TSI 豪華動能版即具備極速202km／h、0至100km／h 僅需10.1秒的性能表現。

至於1.5 TSI豪華菁英版則是採用直列四缸渦輪增壓引擎，具備最大馬力150hp／5,000-6,000rpm、最大扭力25.5kg-m／1,500-3,500rpm的最大輸出峰值，同樣在七速雙離合器DSG自手排變速箱的組合下，更可在8.2秒即完成0至100km／h的加速，最高極速則是來到220km／h。

Scala除全車搭載同級之最的九顆安全氣囊，並率同級之先列為標準配備的XDS＋ 主動式電子限滑差速器外，Scala更搭載包含ACC主動式定速跟車系統（內建Stop ＆ Go機制）、Front Assist前方補助系統（附行人偵測功能）、AEB行駛中緊急煞車系統、Lane Assist車道維持及偏移警示系統、Side Assist車側盲點警示系統等先進科技在內的新世代聰明EYE智能駕駛輔助科技。

此外，本次倒車後方顯影警示系統（內建四種不同模式），不僅畫質更為精緻，更新增了平行停車與距離控制模式，來大幅提昇整體視覺判讀機能。另搭配Crew Protect Assist前座乘員防護系統及Drive Alert疲勞駕駛警示系統，讓每一位坐上Scala的駕駛及乘員，都能夠擁有無微不至的安全輔助機能。此外，Scala更是領先同級，全車系標配Matrix LED智慧複眼頭燈組。