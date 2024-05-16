上市櫃Q1獲利 奪同期季軍

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上市櫃2024年首季獲利表現

春燕現蹤！上市櫃公司今年首季獲利開出8,737.69億元好彩頭，季增34.13％、年增45.37％，創歷年同期第三高。法人分析第二季雖傳統電子淡季，但產業景氣復甦動能延續，加上AI貢獻發酵，單季獲利有望進一步墊高。

上市櫃公司首季財報15日截止公告，加計金控自結獲利數字共8,737.69億元，根據臺灣證券交易所及櫃買中心資料顯示，除廷鑫、昶虹、牧東三家無法如期出具財務報告，以及金控公司可以延至5月30日公告，其他均已完成申報作業。

受惠台積電、聯發科、長榮、廣達等大型指標股營運動能優於去年同期，加上匯兌收益挹注，帶動上市櫃首季稅後交雙增佳績，扭轉去年來高通膨導致獲利衰退困境，上市櫃今年首季獲利改寫同期第三高。

上市櫃首季獲利年增前三大族群為零售的251.92％、運輸的199.12％，以及IC通路115.29％，年增均翻倍，且觸控、PA族群首季由虧轉盈，營運動能轉佳；單季每股稅後純益（EPS）創高家數45家。

若是以絕對金額來看，不含金控，首季獲利達百億以上規模有台積電、聯發科、鴻海、長榮、廣達及聯電六家，共賺3,189.35億元，約占上市櫃整體獲利36.23％。

第一金投顧董事長陳奕光說，基於電子庫存調整告段落，AI、手機等需求加速成長，反映在台灣出口表現，將推升今年全體獲利重返3.5兆元之上，助台股上演「有績之彈」。

展望後市，台新投顧副總經理黃文清表示，觀察大型龍頭股近期營收表現，以及法說釋出最新看法，AI應用是長期趨勢，台系仍扮要角，考量處於相對淡季因素，看好上市櫃第二季獲利比首季微幅成長。

就產業面，第二季進入南美穀物運輸旺季，大型散裝輪需求強並將外溢至中小型船舶，運價將同步上漲。輝達GB200下半年將出貨，將催化水冷散熱滲透率加速提升，散熱廠下半年將大舉擴產因應，台系供應鏈可續受惠。

另AI與HPC等新興應用需求浮現，預期今年半導體產業回正常軌道，長期看好5G、電動車趨勢，帶動裝置內半導體含量成長，有利上下游業績表現。

（相關新聞見A2、A3、A5）