MSCI調整權重 助益台股上攻

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台股於MSCI主要指數調整變化

MSCI明晟半年度調整結果出爐，台股本次在MSCI全球新興市場指數權重由17.09％微降至17.07％，但於MSCI亞洲除日本指數的權重由19.92％上調至19.95％、上升0.03個百分點，超出預期，在MSCI全球市場指數權重由1.73％上調至1.74％，最新權重31日盤後生效。

法人先前回顧新興國家股市4月表現，以香港國企、恒生指數表現較佳，台灣加權指數表現位於新興市場中段，MSCI台灣指數位居新興市場中段，考量台灣有地緣風險，原本研判台股權重小幅調降。台股本次在MSCI全球新興市場指數權重微降，但在MSCI亞洲除日本指數逆勢小增，已出乎預料，對氣氛有正面助益。

同時，台股權重不但於MSCI亞洲除日本指數連續二季度獲調升，最新權重更直逼2成，展現台股突破新高點效應。

加權指數15日氣勢如虹，盤中一度飆漲逾300點，後湧現獲利了結賣壓，終場仍大漲0.77％、收21,147點，刷新歷史紀錄，史上頭回超越21,000點大關。PGIM保德信新世紀基金經理人廖炳焜指出，電、金、傳產龍頭股接連表態，技術面多頭不變，台股多頭輪動迅速，外資態度與回補力道為後續關鍵。

世新大學財金系副教授梁彥平說，台股權重變化幅度不大，影響不高，個股調整才是重點，市值上揚、納入新成份股的個股，被動式資金將會進駐。

在MSCI台灣指數成份股新增奇鋐、華城，與預期吻合，刪除力積電、譜瑞-KY、南電等三檔，指數成份股減少為88檔，有16檔成份股調整在外流通股數，本次權重調升最多為奇鋐，其權重為0.53％；權重調降最多為台積電，權重為47.77％，調降0.2個百分點。

新納入成份股的奇鋐、華城15日股價開高走低，終場分別下跌0.16％、1.56％，外資圈說，從一天的表現看，二檔新成份股似受到押寶買盤獲利了結影響，但MSCI調整牽動被動型基金挪動，接下來可望因資金進駐彈升。

（相關新聞見A2）