520電金傳點火慶祝 台股21,308點創高峰

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

電金傳共慶520 台股登新高

520將屆，又逢聯準會放鴿與MSCI明晟偏多調整台股權重，15日股匯市火熱雙漲，外資集中拉抬大型龍頭電子、金融、傳產股，盤中大漲322點至21,308點，再刷歷史新高，隨後獲利了結賣壓出籠，尾盤漲幅收斂，終場上漲161點收21,147點，越過21,000點寫收盤新高。

康和證券投資總監廖繼弘說，15日盤中高點21,308點剛好遇到周線的高點連線反壓，且與年線乖離20.13％，月RSI到76.46，月線過熱，適度壓回161點修正乖離，目前日、月KD高檔鈍化，整理後仍將續創高點。

此外，資金全力追買金融股、台積電及重量級傳產股，尤其獲利好、股本越大的金融股漲幅強勁：國泰金漲4.24％，富邦金漲3.65％，帶動上市金融指數盤中漲幅逾2％，最高1,963.23點，創1990年5月1日來新高，尾盤收1,948.63點，漲1.6％。

市場擔憂金融股大漲，台股處在漲勢末升段，第一金投顧董事長陳奕光反駁，今年金融股獲利大好，挾著銀行、壽險、證券、投信等貢獻，獲利有望挑戰歷史次高，「漲真的不是漲假的」。目前台股五大類股鋼鐵、塑化、造紙、水泥、玻璃未發動，一旦輪動快速，以今年上市櫃公司獲利年增23％及去年收盤指數推估，台股將邁向21,800點。

領盤護國神山台積盤中最高844元，終場上漲14元收839元均創新高，帶動上市電子指數收1,103.48點，漲0.85％，最高1,112.5點，均刷新高；千金股世芯-KY挾客戶亞馬遜參與私募入股，替公司股價帶來及時雨，終場收高2,855元漲5.35％。

外資15日買超台股266.93億元，連四日買超，外資台指期避險空單慘遭血洗一路認輸，在台指期結算回補下，淨空單大減6,563口降至3,481口，與近期高峰1.94萬餘口淨空單，高達1.59萬口認輸出場。

（相關新聞見A2）