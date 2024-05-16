美通膨放緩 降息預期再起

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美國通膨率變化

周三美股開盤三大指數集體走高，4月CPI及零售雙雙降溫。美國勞工部15日公布4月消費者物價指數（CPI）年增率放緩至3.4％，低於預期，核心CPI降至3.6％，更創3年來最小年增幅，且月增6個月來首次下降。首季陷入停滯的美國通膨，進入第二季後終於又降溫，市場升高金融市場對聯準會（Fed）9月降息的預期。

芝商所（GME）FedWatch工具15日晚間最新數據，Fed在9月例會啟動降息機率，由14日的44.9％，升破5成來到51.7％。

美國4月通膨數據公布後，美股三大指數開高，標普500指數與那斯達克指數雙雙攀抵歷史新高，道瓊指數也在歷史高點附近徘徊。美元指數挫跌0.4％至104.62。2年期與10年期美債殖利率也跳水走低。

美國4月CPI月升幅，從2月和3月的0.4％減為0.3％，比預期低；年增率自3月的3.5％放緩到3.4％，符合預期。路透稍早訪調經濟師預估，4月CPI月升0.4％、年增3.4％。

剔除易波動食品和能源價格的核心CPI，4月月增0.3％與預期相符，3月增幅0.4％。年增率自3月的3.8％降至3.6％符合預期，創2021年4月來最小年增幅。

此外，根據美國商務部公佈資料，4月份零售銷售額月增持平，前值為0.7％，低於市場預期的0.4％。經濟學家預期，通膨壓力可望在第二季減退，逐步朝Fed的2％目標前進。

聯準會主席鮑爾14日出席阿姆斯特丹銀行家座談會指出，通膨數據比預期高，代表Fed須耐心等待限制性貨幣政策發揮作用，通膨率料仍會按月下降，並重申升息不太可能是下一步。美國4月生產者物價指數（PPI）超預期，他認為是「憂喜參半」而非過熱。

一旦通膨降溫，美元多半走貶。過去一年三度出現通膨數據低於預估，美元收周線時都出現明顯跌幅。

Ballinger & Co外匯市場分析師查普曼（Kyle Chapman）指出，「通膨數據降溫，點燃聯準會重返夏季降息軌道期待，美元收益優勢因而被削弱。不過Fed可能尋求數據連續數月改善增強信心之後，才是政策寬鬆時機。」