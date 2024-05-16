大陸新能源車 ５月起下鄉拚內需

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在歐美相繼對進口中國電動車進行補貼調查和祭出高關稅之際，大陸採取「擴大內需」應對。工信部等5個部委15日宣布開展2024年新能源汽車下鄉活動。這次活動名錄上推出的車款多達99款，比亞迪、上汽、吉利為大贏家，可望帶動一波消費熱潮。

大陸工信部、發改委、農業部、商務部和能源局15日聯合公布關於開展2024年新能源汽車下鄉活動的通知。通知提出，今年5月～12月，各地業者應選取適宜農村市場、口碑較好、品質可靠的新能源汽車車型，推展集中展覽展示、試乘試駕等活動，以提供民眾多樣化選擇。

同時，地方政府要籌組充換電服務，新能源汽車承保、理賠、信貸等金融服務，以及維修保障等售後服務協同下鄉，補齊農村地區配套環境的問題。並落實汽車以舊換新、縣域充換電設施不足等支持政策，將「真金白銀」的優惠直達消費者。

從今年公布的下鄉汽車目錄來看，共有99款車型，其中比亞迪就多達17款，占近兩成，成為大贏家。上汽、吉利、東風、長安等也有多款車型獲納入；「造車新勢力」中，小鵬、零跑，以及華為的盟友賽力斯入列，但未見理想、蔚來等業者。

為了防範2008年國際金融海嘯對經濟的衝擊，大陸政府自2009年2月起，每年落實推出汽車下鄉活動，藉此刺激民間消費、擴大內需市場。2020年新冠疫情爆發後，當年度大陸政府即推動新能源汽車下鄉活動，一方面為業者開拓市場，一方面趁勢擴大新能源汽車的普及率。

在大陸官方及企業力挺下，大陸新能源汽車銷量通常會在通知公布後出現拉抬。譬如，2023年大陸疫後經濟復甦不如預期，官方坦言當前市場需求不足、內生動力有待增強，於是在6月至12月期間推動新能源汽車下鄉，參與車型達69款，結果2023年全年大陸新能源汽車銷量為949.5萬輛，年增37.9％。

（相關新聞見A11）