首季財報五天王 台積獲利王

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首季財報五大天王出列

上市櫃公司第一季財報創佳績，五大天王大放異彩，台積電第一季稅後純益衝高至2,254.85億元，寫下歷史次高、歷史同期新高，蟬聯獲利王，隨著獲利飆高音，台積電也連續多季拿下現金王，到第一季底，現金及約當現金1.7兆元。

另四大天王分別為：大立光以45.79元，穩坐每股稅後純益（EPS）王；去年第四季大虧的國泰金，第一季狂賺近372億元，以455.13億元差額成為轉機王；京晨科第一季EPS大躍進至3.92元，與去年同期相差197倍；收授權金的矽智財（IP）股力旺，毛利100％拿下台股毛利率王。

台股獲利王台積電第一季大賺2,254.85億元，狠甩第二名聯發科稅後純益315.36億元，多6倍多，未來仍有爆發力的獲利成長可期，以此來看，短期仍無人可取代台積電的台股獲利王地位。

統一投顧董事長黎方國指出，台積電掌握全球半導導產業的半邊天，包括技術步全球，且手握有全球重量級AI大戶，蘋果、特斯拉及聯發科等都是其重要客戶，獲利成長性強，成為台股獲利王當之無愧。

大立光近來獲利從谷底回升，第一季EPS上升至45.79元，為史上蟬聯最久的EPS王，另外，受到關注的是，第一季底止，每股值高達1,258.11元，也是台股淨值王，比世芯-KY的421.52元高出近2倍，是台股目前唯一一檔淨值千元以上。

不過，大立光近期股價卻直直落，從股王、股后一路倒退嚕至高價五哥。黎方國對於大立光後市看法也偏向保守，主因市場對手機鏡頭升級需求轉疲，未來待大立光在自動控制及自駕方面轉型成效。

壽險金控龍頭國泰金去年第四季因匯損等因素大虧88.23億元，今年第一季匯兌收益大增，因而大賺371.9億元，以季差額達455.13億元，拿下轉機王；安全監控系統股京晨科，第一季EPS大賺3.92元，與去年同期相差197倍，也超過去年全年EPS僅有1.48元。

台股毛利率100％有收授金的IP股力旺及M31，以及以技資收益為主的鑽石投資，力旺第一季EPS衝高至5.77元，遠優於M31的1.22元，而鑽石投資第一季每股虧損0.95元。